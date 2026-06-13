🔴 Tour Auvergne - Rhône-Alpes, EN VIVO HOY: siga la etapa 7 con Daniel Martínez e Isaac del Toro

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
Harold Tejada (XDS Astana Team).
Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe).
Diego Pescador (Movistar Team).
- 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Martín Alonso Ramírez en 1984. Luego, 'Lucho' Herrera celebró en 1988 y 1981. Finalmente, Daniel Felipe Martínez se impuso en el 2020.
- 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7
- 07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Tadej Pogacar.
2024: Primoz Roglic.
2023: Jonas Vingegaard.
2022: Primoz Roglic.
2021: Richie Porte.
- 07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 78 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1947.
- 07:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Le Bridoire y termina en Grand Colombier, ubicados en territorio francés.
- 07:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 133 kilómetros.
- 07:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 5:25 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:25 a.m. (hora de Francia).
- 07:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, minuto a minuto.
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