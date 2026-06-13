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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour Auvergne - Rhône-Alpes, EN VIVO HOY: siga la etapa 7 con Daniel Martínez e Isaac del Toro
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🔴 Tour Auvergne - Rhône-Alpes, EN VIVO HOY: siga la etapa 7 con Daniel Martínez e Isaac del Toro

Este sábado, la séptima jornada de Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 tuvo un recorrido de 133 kilómetros entre La Bridoire y Grand Colombier con seis puertos de montaña.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 13 de jun, 2026
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Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 - etapa 7.
Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 - etapa 7.
AFP.
REFRESCAR
  • 07:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?

    Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Harold Tejada (XDS Astana Team).
    Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe).
    Diego Pescador (Movistar Team).

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  • 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Martín Alonso Ramírez en 1984. Luego, 'Lucho' Herrera celebró en 1988 y 1981. Finalmente, Daniel Felipe Martínez se impuso en el 2020.

  • 07:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7 del Tour Auvergne - Rhone-Alpes
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7 del Tour Auvergne - Rhone-Alpes
    Procycling Stats.

  • 07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Tadej Pogacar.
    2024: Primoz Roglic.
    2023: Jonas Vingegaard.
    2022: Primoz Roglic.
    2021: Richie Porte.

  • 07:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 78 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1947.

  • 07:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Le Bridoire y termina en Grand Colombier, ubicados en territorio francés.

  • 07:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 133 kilómetros.

  • 07:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:25 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:25 a.m. (hora de Francia).

  • 07:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 7 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, minuto a minuto.

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