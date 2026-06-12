Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, tras la etapa 6; sorpresivo líder

La primera cita de montaña animó el Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 con el triunfo de etapa del belga Maxim Van Gils (Red Bull Bora) desde la fuga, el nuevo maillot amarillo de su compañero australiano Luke Tuckwell y la aparición del gran favorito, el francés Paul Seixas, quien mantuvo un interesante duelo con Isaac del Toro.

Van Gils se llevó el honor de ganar la primera cita de montaña, sexto capítulo de la ExDauphiné disputado entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, de 182.3 km. Fue el más fuerte de una enorme fuga y al final superó por velocidad en un duelo entre dos al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).

La tercera plaza tuvo premio, también para el Red Bull. El australiano Luke Tuckwell llegó a 6 segundos y fue agraciado con el maillot amarillo. En una jornada muy español Pablo Torres y Raùl García Pierna fueron cuarto y quinto, y Cristián Rodríguez octavo.

En el sector de la alta jerarquía se movió Paul Seixas, gran favorito al título, poniendo un fuerte ritmo en la subida que solo aguantó Del Toro. Ambos entraron a 3.14 y sacaron 23 segundos a Juan Ayuso. No hubo destrozo, pero el español no estuvo a la altura de los grandes rivales cuando llegó la revolución.



En la general Tuckwell, con el palmarés a cero aún, al frente de los elegidos, con los franceses Armirail y Gillaume Martin en el podio provisional. Jorgenson es cuarto a 2.34, Cristian Rodríguez quinto a 2.37, José Félix Parra sexto a 3.04 y Seixas asoma las garras séptimo a 3.06. Ayuso queda a 9 segundos del galo de 19 años y Del Toro a 16.

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Fuga de medio pelotón, los favoritos no se inmutan

Muchos ataques de salida que desembocaron en una fuga de medio pelotón, con 60 hombres como avanzadilla. El mejor clasificado era el australiano Tuckwell (Red Bull Bora), a 1.03 minutos del líder en la general, dato que no inquietó al segundo pelotón, donde estaban Ayuso, Seixas y Del Toro, en espera del escenario final en subida.

Caja Rural aportó tres hombres a la expedición, Parra, Darder y Díaz, Movistar a los habituales Castrillo y García Pierna, El UAE envió a Pablo Torres, y el Astana a Cristián Rodríguez. Una escapada seria, con grandes rodadores, y por número con muchos boletos para que alguno de sus componentes se llevará el botín.

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A mitad de recorrido los avanzados coronaron el Col du Granier (2a, 8,1 al 5,6) con una renta de 2.50. Detalles significativos en la subida, como los apuros del portugués Joao Almeida (UAE). Luego en la bajada caída del colombiano Santiago Buitrago. En la prolongada zona llana, en la antesala a las dos subidas claves del día, el sector de los favoritos renunció al triunfo de etapa.

A 16 de meta el grupo principal ya había entregado 5 minutos. Los hombres del Lidl-Trek y del Netcompany tomaron la responsabilidad de evitar que la hemorragia aumentara; sin embargo, el EF Education del líder Alex Baudin abdicó de defender el maillot amarillo.

Van Gils se corona en Crest Voland, Seixas y Del Toro sueltan a Ayuso

El final prometía emoción con dos puertos de primera encadenados. En el primero, la Cota D'Hery-sur-Ugine (1a, 11,6 km al 4,9), la escapada se redujo a la mitad: 25 hombres al comando. Aguantaban Torres, Cristian Rodríguez, Castrillo, García Pierna y Parra. Y entre los nombres distinguidos "El capitán América" Quinn Simmons, Armirail, Guillaume Martin, Tobias Johannessen.... Había nivel.

La misma etapa se dividió en dos negociados diferentes. La subida de 5,9 km al 7,5 por ciento hasta Crest Voland animó la fiesta. Por delante se fueron Pablo Torres, Van Gils y Johannessen, a los que se unió más tarde Tuckwell. Y por detrás, en la parte noble, emergió Seixas a 3,5 de meta para imponer un ritmo exigente que aguantó Del Toro, pero no Juan Ayuso.

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Van Gils (Brasschaat, 26 años), se mostró ambicioso, tanto como Johannessen, y ambos soltaron a Pablo Torres. Con la meta a la vista atacó el nórdico, pero la respuesta del belga fue letal, dejando sentado al rival. Se fue directo por su octava victoria profesional.

Mientras, Seixas observó que Del Toro no cedía. Le pedía incluso algún relevo, pero el mexicano no se quiso enterar. Pacto de no agresión. Llegaron juntos y juntos distanciaron a Ayuso y Jorgenson en la etapa, y se aproximaron en la general. Un primer aviso del francés ante un fina de semana de órdago. La montaña decidirá.

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Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, tras la etapa 6