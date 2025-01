Colombia vs Brasil, la final de la Kings World Cup Nations, rompió récords de audiencia

La final de la Kings World Cup Nations, que finalizó 6-2 a favor de Brasil sobre Colombia, este domingo 12 de enero de 2025, marcó historia en su rubro y categoría ya que logró un récord de audiencias que ya da de qué hablar en el mundo entero.

Aunque en la jornada dominical los amantes del fútbol estaban pendientes de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona , las miradas también estuvieron puestas en el torneo creado por Gerard Piqué.

¿Cuál fue la audiencia de la final de la Kings World Cup Nations 2025?

El partido entre Colombia y Brasil, toda la ceremonia inaugural, el duelo de estrellas contra influencers en el descanso del compromiso principal, consiguió una marca histórica.

Las propias cuentas en redes sociales de la Kings World Cup Nations no dudaron en destacar que “Hemos vuelto a hacer historia hoy, sois los mejores”, y todo porque llegaron a la cifra de 3.5 millones de dispositivos conectados.

Con esto el torneo creado por el exjugador de fútbol Gerard Piqué y que es apoyado por otros deportistas, estrellas de todos los países y streamers, sigue marcando diferencia en el tema digital y marcando el camino de las nuevas audiencias.

El anterior récord lo tenían las semifinales, que había sido de 3.1 millones de dispositivos conectados, pero pocos días después fue superado.

Hemos vuelto a hacer historia hoy, sois los mejores 🫶#KingsWorldCupNations pic.twitter.com/Y4B8P7ungz — Kings League InfoJobs Spain (@KingsLeague) January 12, 2025

Al final el campeón de la Kings World Cup Nations fue Brasil, que venció a nuestra Colombia con un marcador de 6-2 en el estadio de la Juventus, en Turín, Italia.

En dicha exhibición, además de los equipos, dijeron presente figuras como Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Alessandro Del Piero, Gerard Piqué, entre otros más, que fueron parte del show.

La final de la Kings World Cup Nations y la final Real Madrid vs Barcelona

Algo que causó sorpresa a muchos es que este mismo domingo 12 de enero de 2025 se disputaron estas dos definiciones relacionadas al deporte. A primera hora fue la del torneo de fútbol 7 en Turín, y apenas finalizó ese comenzó la definición de la Supercopa de España.

En cuanto al tema digital se conocieron que las búsquedas en Google de Real Madrid vs Barcelona fueron de más de un millón, mientras que Colombia vs Brasil de la Kings World Cup Nations fue de 20 mil búsquedas en dicha plataforma.

Ya en el tema de audiencias aún no hay un dato oficial de cuántas personas vieron la final de la Supercopa de España, pero del torneo de fútbol 7 sí, que fue el récord de 3.5 millones de dispositivos conectados.