Néstor Lorenzo: "James Rodríguez siente de una manera especial a la Selección Colombia"

En el estadio Olímpico de Londres, el autor del único gol del partido fue el colombiano Daniel Muñoz, que con una medio volea en el minuto 61 puso un 1-0 que dispara la ilusión de Colombia con una victoria de prestigio.

Aparte del anotador del gol, en el seleccionado colombiano también hay que destacar la actuación de dos de sus máximas figuras que participaron en el tanto de la meritoria victoria: James Rodríguez y Luis Díaz. Los dos astros se juntaron, Díaz Marulanda hizo una gran jugada individual, con gambeta y velocidad y ahí se gestó el triunfo en Londres.

Y precisamente del dueño de la camiseta número '10' del seleccionado 'cafetero' habló el técnico Néstor Lorenzo en la rueda de prensa posterior al compromiso. Así, el argentino comentó inicialmente que "James en su equipo no es criticado, juega poco. Pero jugó 11 minutos y Sao Paulo llegó mas que en los 80 minutos anteriores gracias a James. Uno sabe lo que puede dar James, no me sorprende. Esperamos que coja ritmo en su equipo para venir a la Selección y rendir los 90 minutos, lo va a hacer. Él a la Selección la siente de una manera especial, lo sabemos todos"

Daniel Muñoz celebra su gol frente a España. /Getty Images

El seleccionador colombiano siguió con sus palabras ante un buen número de periodistas y complementó que "James es un gran jugador, distinto. Estaba buscando su mejor forma, lo ideal era que le rindiera acá al equipo en el segundo tiempo. Lo hizo muy bien, lo dijimos en estos días a muchos medios españoles. Siento que James lo ha demostrado hoy y siempre que tiene la oportunidad le da mucho a la Selección".

En el cuarto preparatorio entre ambos, Colombia ganó su primer partido a España. Nunca se han medido por el momento en una competición oficial.

Son ya 20 los partidos seguidos que Colombia lleva invicta. No pierde desde febrero de 2022, en un duelo ante Argentina en las eliminatorias mundialistas.

Después llegaron tres victorias y a mediados de 2022 asumió el técnico argentino Néstor Lorenzo, que llega 16 partidos sin perder a los mandos del equipo cafetero.