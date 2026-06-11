"Portugal, selección que se estresa cuando Cristiano Ronaldo no marca"; así ven a rival de Colombia

Portugal es uno de los rivales que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026. La 'tricolor' enfrentará a Cristiano Ronaldo y compañía en la última jornada del Grupo K, duelo que es de los más esperados por los fanáticos del fútbol; el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, acogerá este vibrante compromiso.

El combinado de las 'quinas' presenta una buena camada de jugadores, con un espíritu de confianza por lo realizado en la Nations League. Con Roberto Martínez los lusitanos han encontrado un estilo, aunque el timonel ha dejado claro que no son favoritos al título.

Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Nigeria. AFP.

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"Esta generación de futbolistas portugueses está en condiciones de mejorar la mejor actuación histórica en un Mundial, aquel tercer puesto en 1966, con Eusebio de estandarte. Ahora lo tiene a Cristiano, no necesariamente como un salvador en la cancha, pero sí como a alguien que contagie un espíritu ganador, que espante complejos e instale la confianza y el convencimiento de que ser campeón es posible. Portugal ya empezó a generar ese gen triunfador con los títulos de la Eurocopa 2016 y la Nations League 2025. Pero un Mundial es palabra mayor y el entrenador Roberto Martínez va con cautela: 'Somos candidatos, no favoritos'", escribieron en un informe del diario 'La Nación' de Argentina, tras el duelo de preparación frente a Nigeria.

Si bien los lusitanos se impusieron 2-1 a su rival en su último compromiso de fogueo para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, mostraron un antes y después con Cristiano Ronaldo en el campo de juego. El astro del Al Nassr y Portugal, le fantó algo de finura frente a los nigerianos.

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"Portugal tiene un estilo paciente, que se estresa cuando Cristiano falla en la definición y no encuentra el gol. Ya pasados los 40 años, 'CR7' afronta el desafío de replicar en el alto nivel de selecciones la eficacia que conserva en la Liga de Arabia Saudita, donde encuentra facilidades. Su voluntad y ambición son las mismas que guiaron su extraordinaria carrera, pero la veteranía le está restando finura y contundencia en la última puntada. Quedó en evidencia cuando en un mano a mano con el arquero definió desviado de derecha. O en un cabezazo que se le fue alto o en ese salto que ya no lo eleva varios centímetros del piso, como en su época de esplendor, a la hora de conectar un centro. La ansiedad también lo llevó a quedar en 'off-side'", terminaron de indicar en eltabloide anteriormente citado.

¿Cuándo debuta la Selección Portugal en el Mundial 2026?

Será este miércoles 17 de junio frente a República Democrática del Congo, a partir de las 12 del día, en horario de Colombia.