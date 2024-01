"A Daniel Muñoz el técnico que más lo impactó fue Juan Carlos Osorio y vea donde va"

¡Buenas noticias! El martes 30 de enero se conoció que el lateral de la Selección Colombia, Daniel Muñoz es nuevo jugador del Crystal Place y será compañero de escuadra de Jefferson Lerma. El antioqueño llegó al conjunto de la Premier League, luego de su buen paso por el Genk, de Bélgica.

Fue por esto que en el programa de 'Blu Radio', de 'Blog Deportivo', dialogaron con varios de los formadores deportivos que tuvo durante su carrera el exAtlético Nacional. El primero de ellos fue Gabriel Sepúlveda, quien estuvo en el inicio de la carrera futbolística de Daniel Muñoz. "Él llegó tardíamente al club (Total Soccer), a los 18 años, en el 2014, compartí con el en el Envigado y en Arcos Zaragoza. El llegó de Europa donde se probó en más de 15 clubes allá y en México. Llegó muy golpeado porque no pudo estar en ninguna institución".

Asimismo, el entrenador elogió la tenacidad del jugador colombiano. "Es un jugador que es un batallador, lo conocí en Envigado, llegó a nuestro club Total Soccer, hicimos el proceso con él. Nosotros trabajamos con jugadores que se maduran tardíamente en Colombia. Ahora se recuperó en la Selección Colombia".

*Otras declaraciones sobre Daniel Muñoz

Un desencuentro con Daniel Muñoz

"Lo que pasa es que él llegó al club y jugaba de delantero. Mientras, en ese proceso identifiqué que era resistente y agresivo en la marca; él no tiene esa habilidad para desenvolverse en el espacio, sino para atacarlo. Fuera de eso (Juan Carlos) Osorio le enseñó cómo atacar el área, pero cuando empezó con nosotros no tenía esa capacidad, se molestó, pero luego lo comprendió. Él es muy rápido".

Daniel Muñoz nuevo jugador del Crystal Palace. @CPFC

¿Cómo funciona el proceso de formación que maneja?

"Los jugadores van llegado aislados de sus clubes profesionales, porque no les dieron oportunidad. Nosotros hacemos el proceso de formación, se ha visto reflejado porque llevamos compitiendo en la primera nacional contra 230 equipos en el país; esperando para que se dé la creación de la tercera división en el país".

¿En qué se enfocan?

"Acá se hace énfasis en la capacidad técnica, porque el juego se determina con lo técnico. A medida que se hace eso se fortaleza lo mental y eso los puede llevar al alto rendimiento".

¿Recibirán un porcentaje por derechos de formación?

"Totalmente, porque el fútbol es una industria y nosotros lo tenemos como una empresa de alto rendimiento deportivo, pero hacemos una labor social y necesitamos de esos recursos para seguir impactando a la juventud; es algo que recibimos y estamos muy satisfechos, pero más que eso es porque los jugadores pueden seguir cumpliendo sus metas. Hay mucho talento, solo falta confiar en lo que tenemos".

Juan Eugenio Jiménez, otro formador deportivo de Daniel Muñoz

Asimismo, en 'Blog Deportivo', hablaron con Juan Eugenio Jiménez quien también hizo parte del proceso de formación del futbolista:

¿Cómo se conocieron?

"Yo tuve la oportunidad de reclutarlo para Águilas Doradas , cuando estaba como director deportivo. Me lo encontré, yo fui del Torneo Nacional, me sorprendió bastante, le dije a Gabriel que lo quería volver a ver. Hicimos los acercamiento para llevarlo a Rionegro".

La llegada a Águilas Doradas...

"Daniel fue un acuerdo entre Fernando Salazar y Gabriel. Solo lo recluté, lo llevé a Néstor Otero, quien era el director técnico del equipo profesional. A Daniel no lo que querían inscribir en Águilas. Él me dijo que no iba a volver porque le quedaba muy difícil trasladarse de Bello a Rionegro, y coincidencia mente del Cali me habían pedido un lateral. Le dije a Salazar que si no lo inscriben lo llevaba a otro club. Se le empezó asignar un salario mínimo".

¿Quién impactó más en Daniel Muñoz?

"Todos estos entrenadores que estuvieron en Águilas colocaron su toque. El aporte de Juan Carlos fue muy importante y su paso en Nacional".