Jugadores de Selección Colombia: día, hora y dónde ver EN VIVO sus partidos el fin de semana

Fin de semana cargado de fútbol para los habituales en la Selección Colombia. Se espera la presencia de Luis Díaz , Jhon Durán y Juan Fernando Quintero en el campo de juego con sus respectivos equipos. De otro lado, James Rodríguez no jugará con el Rayo Vallecano.

Así las cosas, en Gol Caracol le damos una repasada a cada uno de los futbolistas de la 'tricolor', que tendrán acción desde este viernes y hasta el jueves de la otra semana. ¡Agéndese y no se pierda ningún partido!

Arqueros

Camilo Vargas

Partido: Monterrey vs. Atlas

Día: sábado 2 de noviembre

Hora: 8:05 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium y TUDN.

Álvaro Montero

Partido: Millonarios vs. Deportivo Pasto

Día: domingo 2 de noviembre

Hora: 6:20 p.m.

Transmisión: televisión cerrada.

Kevin Mier

Partido: Cruz Azul vs. Santos

Día: sábado 2 de noviembre

Hora: 10:10 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium y TUDN.

Kevin Mier, arquero del Cruz Azul - Foto: Jam Media/Getty Images

Defensas

Andrés Felipe Román

Partido: Nacional vs. Santa Fe

Día: lunes 4 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Transmisión: televisión cerrada.

Juan David Cabal

Partido: Udinese vs. Juventus

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Lucumí

Partido: Bologna vs. Lecce

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Johan Mojica

Partido: Alavés vs. Mallorca

Día: viernes 1 de noviembre.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: ESPN 2 y Disney+ Premium.

Santiago Arias

Partido: Bahía vs. Sao Paulo

Día: martes 5 de noviembre.

Hora: 7:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Cristian Borja

Partido: Mazatlán vs. América

Día: viernes 1 de noviembre.

Hora: 10:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Willer Ditta

Partido: Cruz Azul vs. Santos

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 10:10 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium y TUDN.

Yerry Mina

Partido: Lazio vs. Cagliari

Día: lunes 4 de noviembre.

Hora: 2:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez

Partido: Galatasaray vs. Tottenham

Día: jueves 7 de noviembre.

Hora: 12:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Daniel Muñoz

Partido: Wolverhampton vs. Crystal Palace

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 12:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Mediocampistas

Kevin Castaño

Partido: Krasnodar vs. FC Orenburg

Día: domingo 3 de noviembre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jefferson Lerma (lesionado)

Partido: Wolverhampton vs. Crystal Palace

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 12:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Arias

Partido: Fluminense vs. Gremio

Día: viernes 1 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo+.

Juan Fernando Quintero

Partido: Racing vs. Instituto

Día: domingo 3 de noviembre.

Hora: 3:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium.

Juan Fernando Quintero fue la gran figura de Racing en la Copa Sudamericana. ALEJANDRO PAGNI/AFP

James Rodríguez

*No tiene partido el fin de semana con Rayo Vallecano debido a DANA.

Richard Ríos

Partido: Corinthians vs. Palmeiras

Día: lunes 4 de noviembre.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo+.

Yaser Asprilla (lesionado)

Partido: Girona vs. Leganés

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 10:15 a.m. (Colombia).

Transmisión: DSports (610-619), DGO.

Juan Camilo Portilla

Partido: Deportivo Riestra vs. Talleres de Córdoba

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 1:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium.

Matheus Uribe

Partido: Al Wasl vs. Al-Sadd

Día: lunes 4 de noviembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión para Colombia

Jorge Carrascal

Partido: Dinamo Moscú vs. FC Rostov

Día: viernes 1 de noviembre.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión para Colombia

Jhon Córdoba, delantero colombiano que milita en el Krasnodar. Foto oficial de Krasnodar

Delanteros

Jhon Córdoba

Partido: Krasnodar vs. FC Orenburg

Día: domingo 3 de noviembre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jhon Jader Durán

Partido: Tottenham vs. Aston Villa

Día: domingo 3 de noviembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+, ESPN.

Luis Díaz

Partido: Liverpool vs. Brighton

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Luis Sinisterra

Partido: Bournemouth vs. Manchester City

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Juan Camilo Hernández

Partido: New York RB vs. Columbus Crew

Día: domingo 3 de noviembre.

Hora: 4:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV).

Nelson Deossa

Partido: Pachuca vs. Necaxa

Día: sábado 2 de noviembre.

Hora: 10:06 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Roger Martínez

Partido: Racing vs. Instituto

Día: domingo 3 de noviembre.

Hora: 3:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium.