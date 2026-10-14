Álvaro Montero y Sebastián Villa no se rajaron en Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama

Boca Juniors y Vasco da Gama rivalizaron la noche del martes anterior por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. En el 'xeneize' fue titular Álvaro Montero mientras que su compatriota Sebastián Villa ingresó en la parte complementaria para el duelo en La Bombonera, que concluyó 0-1 a favor de los brasileños.

Pero pese a que el 'azul y oro' perdió en el 'primer round' frente al 'gigante de la colina, los jugadores colombianos no salieron rajados; esto en las habituales calificaciones de la prensa del sur del continente.

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De Montero Perales afirmaron que atajó balones importantes y que evitó que su equipo perdiera por un marcador más abultado. Le dieron un seis de calificación.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de Lig Argentina Getty Images

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"No tuvo responsabilidad en el gol de Vasco da Gama, nada que hacer. Sacó varias pelotas importantes en el primer tiempo para salvar a Boca de una derrota mayor", se leyó en el informe de 'TyC Sports.



Mientras que en el habitual 'uno x uno' del diario 'Olé' reseñaron que el arquero de la Selección Colombia "arrancó con una buena tapada a Duarte a los 4 minutos. Después no pudo hacer nada en el gol. en un cabezazo imposible de sacar". También le otorgaron un seis por su actuación bajo los tres palos.

En el caso de Sebastián Villa, destacaron que desbordó con mucho peligro por su banda y que generó claras oportunidades como para igualar la contienda en La Bombera. Incluso, pidieron que en la vuelta debería ser titular.

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"Ingresó para jugar la última media hora, y lo hizo bien. Generó muchísimo peligro con sus desbordes por la banda izquierda. Tuvo en sus pies varias para empatar... No salió. El colombiano ya pide titularidad", escribieron de Villa Cano en 'TyC Sports'.

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors. afp.

Por su parte, en 'Olé' escribieron sobre el desempeño del exTolima: "A los 13' ST entró por Alarcón. Se paró por la izquierda. Activo, desequilibrante. Se generó dos chances: una al cuerpo del arquero y otra por arriba". En ambos tabloides lo puntuaron con seis.

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¿Cuándo es la vuelta de esta serie de semifinales entre Boca Juniors contra Vasco da Gama?

Será el próximo martes 20 de octubre, en el estadio Maracaná, y tiene un horario establecido para Colombia de las 7:30 de la noche.