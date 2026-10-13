¿Once Caldas puede pedir los puntos del partido contra Millonarios en el escritorio?

La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, sigue generando preguntas. Una de las principales tiene que ver con la posibilidad de que el conjunto de Manizales reclame los puntos del compromiso ante las autoridades del fútbol colombiano, luego de que el encuentro fuera suspendido por el mal estado de la cancha de El Campín.

El partido estaba programado para este martes 13 de octubre, a las 8:30 de la noche, en Bogotá. Sin embargo, a pocos minutos del inicio, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció su cancelación debido a las condiciones del terreno de juego y con el objetivo de proteger la integridad de los futbolistas.

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En medio de la controversia, Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, habló con 'ESPN' y explicó las razones que llevaron a tomar la decisión. Además, respondió directamente a la inquietud sobre si Once Caldas podría quedarse con los puntos sin necesidad de disputar el encuentro.

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¿Once Caldas puede ganar los puntos contra Millonarios por la cancelación?

El dirigente fue contundente al descartar esa posibilidad en las circunstancias actuales y explicó que la determinación se tomó por una situación de fuerza mayor. "No. En este momento, fue una fuerza mayor", aseguró Zuluaga de entrada.



El presidente de Dimayor también detalló cómo se desarrolló la revisión del terreno de juego. Según explicó, la gramilla había permanecido cubierta y existía la expectativa de que mejorara, de acuerdo con las valoraciones de los expertos.

"El estadio tuvo una inspección. Ayer (lunes) estaba tapada la gramilla, se revisó y se creía que podía haber una evolución, ya que los expertos certificaban de que así sería. Cuando la destaparon, vimos de que no", explicó.

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Zuluaga justificó que la decisión no se hubiera tomado con anterioridad debido a que el campo estaba cubierto por las condiciones climáticas y las lluvias.

Así está la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas, que se canceló Colprensa

¿Por qué se canceló Millonarios vs. Once Caldas?

El dirigente sostuvo que, una vez comprobaron el estado real de la cancha, decidieron no arriesgar a los jugadores ni permitir que el terreno sufriera mayores daños durante el compromiso.

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"La decisión no se tomó antes porque la cancha estaba cubierta, debido a las lluvias y demás. Cuando vimos y nos dimos cuenta, se tomó la decisión de no arriesgar a los jugadores o quedáramos peor, ya que la gramilla se iba a levantar, siendo un bochorno", agregó.

El deterioro del campo generó cuestionamientos después de los dos conciertos de BTS realizados en El Campín.

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Por ahora, el partido continúa aplazado y Dimayor deberá anunciar oficialmente la nueva fecha para que Millonarios y Once Caldas disputen el compromiso correspondiente a la Liga BetPlay II-2026.