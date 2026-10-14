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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional, con novedades y un nuevo lesionado; convocados para el partido contra Medellín

Nacional, con novedades y un nuevo lesionado; convocados para el partido contra Medellín

Por los cuartos de final de la Copa BetPlay, Atlético Nacional mide fuerzas con el 'poderoso', en el estadio Atanasio Girardot, y Lucas González dio a conocer a sus elegidos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Edwin Cardona y James Rodríguez Nacional
Edwin Cardona y James Rodríguez Atlético Nacional - Foto:
Nacional Oficial

La principal novedad en la convocatoria de Atlético Nacional para el clásico paisa contra Independiente Medellín es la presencia de James Rodríguez, quien podría disputar su primer partido frente al 'poderoso' con la camiseta 'verdolaga'. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo dirigido por Lucas González, pues William Tesillo se sumó al grupo de jugadores lesionados y quedó fuera de los elegidos para el compromiso de la Copa BetPlay.

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Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Medellín

El entrenador Lucas González dio a conocer una lista de 20 futbolistas para afrontar el compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot. La presencia de James Rodríguez se roba las miradas, en un partido que promete emociones por tratarse de una nueva edición del clásico antioqueño.

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Esta es la lista de convocados de Atlético Nacional:

  • Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.
  • Defensores: N. Parra, Cristian Haydar, J. Moreno, Andrés Román, Milton Casco y Samuel Velásquez.
  • Mediocampistas: J. Zapata, J. Campuzano, F. Marín, M. Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, E. Cabrera y Juan Manuel Rengifo.
  • Delanteros: Kevin Parra, Iván Poveda, Nicolás Rodríguez y Edwin Benítez.

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William Tesillo, nuevo lesionado de Atlético Nacional

Una de las novedades negativas para el conjunto verdolaga es la ausencia de William Tesillo, quien presenta fatiga muscular y se suma al reporte médico del equipo. El defensor comparte la lista de bajas con Alfredo Morelos, por una molestia en el muslo derecho; Marlos Moreno, por problemas en los isquiotibiales; Andrés Sarmiento, quien realiza trabajos controlados, y Andrés Reyes, por un esguince de rodilla. Según el reporte publicado, ninguno tiene fecha de regreso confirmada.

Así, Nacional afrontará un compromiso determinante con novedades en su nómina y la expectativa por el posible debut de James Rodríguez en el clásico paisa.

William Tesillo en Atlético Nacional
William Tesillo en Atlético Nacional
X @nacionaloficial

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El partido contra Independiente Medellín está programado para este jueves 15 de octubre, a las 8:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.

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