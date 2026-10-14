Nacional, con novedades y un nuevo lesionado; convocados para el partido contra Medellín

La principal novedad en la convocatoria de Atlético Nacional para el clásico paisa contra Independiente Medellín es la presencia de James Rodríguez, quien podría disputar su primer partido frente al 'poderoso' con la camiseta 'verdolaga'. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo dirigido por Lucas González, pues William Tesillo se sumó al grupo de jugadores lesionados y quedó fuera de los elegidos para el compromiso de la Copa BetPlay.

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Medellín

El entrenador Lucas González dio a conocer una lista de 20 futbolistas para afrontar el compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot. La presencia de James Rodríguez se roba las miradas, en un partido que promete emociones por tratarse de una nueva edición del clásico antioqueño.

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Esta es la lista de convocados de Atlético Nacional:



Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.

Franco Armani y Luis Marquínez. Defensores: N. Parra, Cristian Haydar, J. Moreno, Andrés Román, Milton Casco y Samuel Velásquez.

N. Parra, Cristian Haydar, J. Moreno, Andrés Román, Milton Casco y Samuel Velásquez. Mediocampistas: J. Zapata, J. Campuzano, F. Marín, M. Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, E. Cabrera y Juan Manuel Rengifo.

J. Zapata, J. Campuzano, F. Marín, M. Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, E. Cabrera y Juan Manuel Rengifo. Delanteros: Kevin Parra, Iván Poveda, Nicolás Rodríguez y Edwin Benítez.

Compartimos nuestra lista de convocados y el reporte médico correspondientes al partido de cuartos de final de Copa, ante el DIM.



¡Vamos por todo, Verde querido! 🇳🇬 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/1QyJsZZNPS — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 14, 2026

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William Tesillo, nuevo lesionado de Atlético Nacional

Una de las novedades negativas para el conjunto verdolaga es la ausencia de William Tesillo, quien presenta fatiga muscular y se suma al reporte médico del equipo. El defensor comparte la lista de bajas con Alfredo Morelos, por una molestia en el muslo derecho; Marlos Moreno, por problemas en los isquiotibiales; Andrés Sarmiento, quien realiza trabajos controlados, y Andrés Reyes, por un esguince de rodilla. Según el reporte publicado, ninguno tiene fecha de regreso confirmada.



Así, Nacional afrontará un compromiso determinante con novedades en su nómina y la expectativa por el posible debut de James Rodríguez en el clásico paisa.

William Tesillo en Atlético Nacional X @nacionaloficial

El partido contra Independiente Medellín está programado para este jueves 15 de octubre, a las 8:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.