Athletico Paranaense perdió 2-1 en su visita a Flamengo, pero el equipo 'furacao' celebró con mucha euforia y sorpresa el golazo de mitad de cancha del colombiano Kerwin Vargas, quien al minuto 11 los había puesto en ventaja, con un fuerte y preciso remate que pasó por encima del arquero Agustín Rossi.

A pesar de la remontada del cuadro de Río de Janeiro, al guardameta argentino le consultaron sobre ese tanto que sufrió, y aunque en alguna parte le dio el crédito al jugador de nuestro país, también dejó una declaración polémica.

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Tras el compromiso en el estadio Maracaná, Rossi dijo inicialmente que "obviamente, es un gol que el chico quizás no vuelva a marcar, pero tengo que felicitarlo por el gol que anotó", aunque le dio crédito asegurando que "en esa situación, hay que tomar una decisión, hay que mantenerse cerca para actuar. Cuando bajó la cabeza y empezó a correr, yo empecé a retroceder. Tengo que mirar el balón y también el área, para hacer la parada fuera del área, si la hago me sacan tarjeta roja y nos quedamos con diez hombres".

Olha o que ele fez! Vargas chuta de antes do meio do campo e abre o placar para o Athletico-PR diante do Flamengo! #futebol #flamengo #athleticopr #brasileirao pic.twitter.com/FplMU91Fzc — ge (@geglobo) November 18, 2026

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Hablando más sobre la anotación, detalló que "se decide por milisegundos", aunque dejó claro que lo importante es que "nos vamos del Maracaná con una victoria que nos acerca a uno de nuestros objetivos del año", ya que el duelo frente a Paranaense era uno de los complejos, por el buen nivel del cuadro de Curitiba.



¿Quién es Kerwin Vargas, colombiano del Athletico Paranaense?

Es un atacante colombiano que tiene 24 años de edad, nacido en Concordia, y quien ha forjado su carrera a nivel internacional. Se estrenó como profesional en el Feirense, de Portugal, para luego dar el salto a la MLS con el Charlotte FC, en el balompié norteamericano, donde se destacó y fue visto por el cuadro brasileño.

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Desde el pasado 31 de julio fue comprado por el Athletico Paranaense, club que ha confiado en el talento de nuestro país desde hace varios y que en la actualidad cuenta con varios futbolistas colombianos.