En Bayern Múnich sigue la expectativa por el regreso de Luis Díaz, en especial tras las buenas noticias en el club alemán por la vuelta de su técnico Vincent Kompany tras algunos quebrantos de salud, y de otra de las figuras, Jamal Musiala, que va llevando nuevamente a los bávaros a tener a sus mejores jugadores a disposición, incluido su entrenador.

Y aunque a 'Lucho' ya se le ha visto entrenando con normalidad, a la par de sus compañeros y dejando buenas sensaciones de su presente, en las toldas de la institución de Baviera no quieren apresurarlo y que suceda lo que pasó el 21 de octubre, cuando el nacido en La Guajira tuvo algunas molestias, entró en el partido de Champions League frente al Arsenal, y a los minutos salió lesionado.

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Sobre la lesión de la pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo que sufrió Luis Díaz, ya estaría superada, pero está en su última faceta de puesta a punto para la competencia y hubo novedades sobre la fecha para estar nuevamente disponible.

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En la previa del partido de este viernes contra Colonia, por Bundesliga, al técnico Vincent Kompany le consultaron si el colombiano estaría entre los convocados, pero su respuesta fue contundente, dejando saber que no será así.



De entrada el DT del Bayern Múnich aseguró que "'Lucho' lo está haciendo muy bien. Ha tenido una buena semana. Creo que mañana aún sería demasiado pronto para él", aunque luego de eso puso una fecha límite para que el nacido en Barrancas sea tenido en cuenta, asegurando que "en los próximos siete días, creo que podemos esperar de manera realista que vuelva a hacer su primera aparición".

Luis Díaz con el Bayern Múnich AFP

Con ese panorama y las declaraciones de Vincent Kompany, el regreso de Luis Díaz podría darse para el partido de Champions League frente al Lille, en Francia, por la fecha 5 del certamen internacional de la UEFA. A más tardar, el guajiro, si no es tenido en cuenta para ese duelo, volvería contra el Hamburgo, el próximo sábado 28 de noviembre.

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En total ya son seis los encuentros en los que ha estado ausente 'Lucho' con el Bayern Múnich, sumado a los dos duelos preparatorios contra Chile, en los que no pudo estar presente con la Selección Colombia.