Eliana Franco Gómez es la esposa de Fabián Vargas, exjugador de América de Cali y Boca Juniors, de Argentina, quienes se encuentran radicados en Bogotá y en las últimas horas ella hizo una denuncia en sus redes sociales después de que la intentaron robar en el norte de la capital colombiana. En las imágenes de cámaras de seguridad compartidas por Franco Gómez se ve a un hombre que la sigue y de un momento a otro la intenta reducir y forcejean.

Sin embargo, la mujer no permitió que le arrebataran su bolso y el ladrón terminó huyendo con su cómplice, que lo esperaba unos metros atrás en una moto. En ese sentido, también hay que apuntar que en medio del hecho, un celador apareció como un héroe, haciendo un dar de disparos de su arma de dotación.

Publicidad

"Ayer viví mi primer intento de robo. Y digo intento porque no lograron quitarme el bolso. El ladrón llevaba gorra oscura, tapabocas quirúrgico azul y tenía una particularidad que jamás olvidaré: ¡unos ojos azules claros hermosos!. Sí, aunque no lo crean, nunca dejé de mirarlo a los ojos. Me sacó un cuchillo y, en ese momento, yo sentía que simplemente me estaba amenazando y amagando para asustarme y hacer que soltara el bolso. Pero cuando vi el video entendí la gravedad de lo que había pasado: me mandó chuzo ventiado hacia las manos", escribió Eliana en su cuenta de Instagram, dejando ver cómo quedó el bolso que llevaba.

Publicidad

"Yo venía de entrenar y quiero creer que mi fuerza bruta, mis reflejos y esa adrenalina que aparece en situaciones extremas me ayudaron a resistir. Porque mi reacción fue agarrar el bolso con todas mis fuerzas y gritar como una loca desquiciada. Y claro, la pregunta de todos: ¿Pero qué llevabas en ese bolso para no soltarlo? Pues lo mismo que llevamos todas! Celular, billetera, y, en mi caso, mis cosas del gym. Fue una reacción completamente instintiva", agregó.



La pareja de Fabián Vargas de paso agradeció por la ayuda de 'Don Jorge', el guarda de seguridad que la auxilio en tal escena, que se ha convertido en repetitiva en diferentes sectores de la ciudad.

Publicidad