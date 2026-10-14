Así fue el gol de 'Cucho' Hernández en Betis vs Porto, por la Champions League; entró y empató

Betis iba perdiendo 1-2 con el Porto, en la fecha 2 de la fase liga de la Champions League, hasta que entró Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien se reportó con un gol para igualar el compromiso.

Al minuto 63 ingresó el delantero colombiano para ocupar el lugar de Troy Parrott, y al 74' apareció dentro del área para definir de primera, tras una buena asistencia de Antony.

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Instantes después, el Betis logró darle vuelta al marcador, con un penalti cobrado por el experimentado Isco, para el 3-2 sobre el Porto.

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Acá el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Betis vs Porto, por Champions League: