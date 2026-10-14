Así fue el gol de 'Cucho' Hernández en Betis vs Porto, por la Champions League; entró y empató

Betis iba perdiendo 1-2 con el Porto, en la fecha 2 de la fase liga de la Champions League, hasta que entró Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien se reportó con un gol para igualar el compromiso.
Al minuto 63 ingresó el delantero colombiano para ocupar el lugar de Troy Parrott, y al 74' apareció dentro del área para definir de primera, tras una buena asistencia de Antony.
Publicidad
Instantes después, el Betis logró darle vuelta al marcador, con un penalti cobrado por el experimentado Isco, para el 3-2 sobre el Porto.
Publicidad
Acá el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Betis vs Porto, por Champions League:
¡¡¡ACÁ ESTÁ CUCHO!!! El delantero colombiano marcó el 2-2 de Betis contra Porto en La Cartuja en un verdadero partidazo de #CHAMPIONSxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026
📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/gzKxPumxDO