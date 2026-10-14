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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el gol de 'Cucho' Hernández en Betis vs Porto, por la Champions League; entró y empató

Así fue el gol de 'Cucho' Hernández en Betis vs Porto, por la Champions League; entró y empató

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández se reportó este miércoles con una buena anotación, para el empate parcial del equipo español, en el disputado duelo frente al Porto.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández Betis
Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra gol con Betis
AFP

Betis iba perdiendo 1-2 con el Porto, en la fecha 2 de la fase liga de la Champions League, hasta que entró Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien se reportó con un gol para igualar el compromiso.

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Al minuto 63 ingresó el delantero colombiano para ocupar el lugar de Troy Parrott, y al 74' apareció dentro del área para definir de primera, tras una buena asistencia de Antony.

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Instantes después, el Betis logró darle vuelta al marcador, con un penalti cobrado por el experimentado Isco, para el 3-2 sobre el Porto.

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Acá el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Betis vs Porto, por Champions League:

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