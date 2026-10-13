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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el gol de Luis Díaz en Viking vs Bayern Múnich; se acabó la mala racha para el colombiano

Así fue el gol de Luis Díaz en Viking vs Bayern Múnich; se acabó la mala racha para el colombiano

Este martes, por la Champions League, el atacante guajiro volvió a celebrar con la camiseta del Bayern Múnich, luego de más de un mes de sequía con el conjunto alemán.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Luis Díaz Champions League
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich para la Champions League
AFP

Bayern Múnich remontó en el partido frente al Viking FK, por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League, tras un gol del colombiano Luis Díaz, quien se encargó de anotar el 2-3 en el marcador.

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Al minuto 71, se dio una gran jugada colectiva de los bávaros, iniciada casualmente por el atacante guajiro, quien entró al área y tras una asistencia de Konrad Laimer, mandó la pelota al fondo de la red.

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El gol más reciente de Luis Díaz fue el 28 de agosto, en la victoria 5-1 sobre Sttugart, desde ahí el Bayern Múnich disputó seis compromisos y en ninguno había podido anotar.

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Así fue el gol de Luis Díaz en Viking vs Barcelona, por Champions League:

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