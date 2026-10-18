Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bomba en el Getafe de Johan Mojica: admitieron contactos para fichar a campeón del mundo con España

Bomba en el Getafe de Johan Mojica: admitieron contactos para fichar a campeón del mundo con España

El máximo dirigente del Getafe, Ángel Torres, admitió que existen conversaciones formales para fichar a un legendario futbolista de la roja y del Real Madrid. ¡Acá los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
Comparta en:
Johan Mojica en el once titular del Getafe contra Celta de Vigo.
Johan Mojica en el once titular del Getafe contra Celta de Vigo.
AFP.

Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmó este domingo que ha mantenido conversaciones con René Ramos, hermano y representante de Sergio Ramos, para abordar la posible incorporación del exdefensa del Real Madrid al conjunto azulón, aunque aclaró que su fichaje no es una prioridad porque la plantilla dispone de seis centrales. Recordemos que en este equipo milita el colombiano, Johan Mojica.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En declaraciones al programa 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional de España (RNE), Torres reconoció que el Getafe estaría dispuesto a incorporar al exjugador del Real Madrid si se presentara la oportunidad.

Publicidad

Últimas noticias

Daniel Muñoz en Nottingham Forest vs. Arsenal, en juego por la Premier League.
Colombianos en el exterior

Daniel Muñoz y el Nottingham Forest no pudieron en casa contra Arsenal; derrota 0-1

Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

"Luis Díaz es un jugador increíblemente importante para Bayern, le vino bien el parón"

"Sí", respondió cuando le preguntaron si ficharía a Sergio Ramos en caso de que estuviera "a tiro", antes de confirmar que ya se han producido contactos con su entorno: "Ha estado hablando conmigo su agente, su hermano".

Sergio Ramos, cuando era jugador del Real Madrid
Sergio Ramos, cuando era jugador del Real Madrid
AFP

Publicidad

Sin embargo, el máximo mandatario del Getafe explicó que las necesidades actuales del equipo que dirige José Bordalás pasan por reforzar otras demarcaciones, especialmente las bandas, y que la posición de central está suficientemente cubierta.

"Tenemos seis centrales. No es una posición que ahora mismo necesite... El míster quería bandas. Pero todavía no es tarde. Quiero decir que está en la lista de futuribles", afirmó.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Torres tampoco descartó que la operación pudiera retomarse en el mercado de invierno, aunque insistió en que el club lleva tiempo interesado en el futbolista y que su posible incorporación dependerá de las necesidades deportivas de la plantilla.

Publicidad

"Podría venir porque ha ocurrido. Es un tema que llevamos tiempo detrás. Pero no era la prioridad, la prioridad era conseguir bandas y, si no es así, pues igual, si no ahora, en enero, si trajéramos un central... Pero ahora esa posición la tenemos bien cubierta", manifestó.

Johan Mojica con Getafe se impuso al Racing de Santander donde milita Gustavo Puerta.
Johan Mojica con Getafe se impuso al Racing de Santander donde milita Gustavo Puerta.
Fotos oficiales del Getafe y del Racing de Santander

De esta manera, el presidente del Getafe dejó abierta la puerta a una posible llegada de Sergio Ramos, aunque supeditada a la planificación deportiva del club y a las prioridades marcadas por Bordalás.

Publicidad

Sergio Ramos, de 40 años, se encuentra sin equipo desde que abandonó el Monterrey mexicano a finales de 2025. Su último partido oficial lo disputó el 6 de diciembre de ese año, en la derrota por 3-2 frente al Toluca en las semifinales del torneo Apertura.

Su posible incorporación al Getafe supondría el reencuentro con Dani Carvajal, con quien compartió vestuario en el Real Madrid y que acaba de fichar por el club azulón hasta el 30 de junio de 2027.

Publicidad

Se definen los finalistas en la Copa Libertadores 2026.
Gol Caracol

Se definen los finalistas en la Copa Libertadores 2026: Palmeiras y Flamengo parten con ventaja

Neymar, figura del Santos de Brasil.
Gol Caracol

Neymar dio su veredicto y eligió al jugador que debería ganar el Balón de Oro; ¿Messi o Yamal?

Relacionados

Johan Mojica

Getafe

Sergio Ramos

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad