Neymar dio su veredicto y eligió al jugador que debería ganar el Balón de Oro; ¿Messi o Yamal?

A las puertas de una nueva entrega del Balón de Oro en Londres, el debate sobre quién debe llevarse el galardón está más abierto que nunca. En una carrera sin un favorito absoluto y con nombres como Kylian Mbappé, Rodri, Harry Kane o el propio Lionel Messi en la conversación, las personalidades del fútbol comienzan a hacer sus apuestas. El último en pronunciarse ha sido Neymar, aunque con una elección que ha tomado a muchos por sorpresa.

El 'crack' brasileño no se decantó por Messi, su excompañero y amigo, sino por el joven talento del Barcelona y de la Selección de España, Lamine Yamal. A través de sus historias de la red social de Instagram, 'Ney' compartió una gráfica de la plataforma 'Sofascore' en la que se comparan los registros actuales de la joya 'azulgrana' (8 goles y 9 asistencias en apenas 10 partidos) con la mejor versión suya en el PSG durante la campaña 2017/18, misma en la que marcó 25 tantos y generó 16 asistencias en 27 encuentros.

Lamine Yamal, figura del FC Barcelona AFP

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Junto a la publicación mencionada, Neymar etiquetó directamente al campeón del mundo con la 'roja' en Norteamérica 2026, acompañado de un mensaje contundente: "El mejor del mundo".

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Sin duda, un guiño cargado de simbolismo entre dos futbolistas que se elogian de forma recurrente, ya que Yamal ha admitido públicamente que el delantero sudamericano es su gran referente sobre el terreno de juego.



Neymar, figura y capitán del Santos. Foto: AFP

Con este mensaje de la estrella brasileña rebotando en todas las plataformas digitales, la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro cobra un impulso, esto a las puertas de la gran gala en Londres. La perla del Barcelona ya cuenta con el voto más codiciado: el de su propio ídolo de la infancia.

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¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

El galardón individual más prestigioso del fútbol mundial celebrará su próxima edición en una fecha muy especial. La esperada ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre.

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Esta gala marcará un hito histórico para el premio, ya que por primera vez saldrá de París para celebrarse en el emblemático The London Palladium Theatre, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. El magno evento comenzará a las 2:00 p.m., en hora de Colombia.