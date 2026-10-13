Síguenos en:
Tendencias:
YERRY MINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez, expulsado contra Boca Juniors; empujó al árbitro e hizo show a su salida

Carlos Andrés Gómez, expulsado contra Boca Juniors; empujó al árbitro e hizo show a su salida

Después de que se sancionara una falta a favor del 'Xeneize', Carlos Andrés Gómez impidió cobrar rápido, discutió con el juez central, lo empujó, vio la roja y salió renegando.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
Comparta en:
Carlos Andrés Gómez fue expulsado en Boca Juniors vs Vasco da Gama, por Copa Sudamericana
Carlos Andrés Gómez fue expulsado en Boca Juniors vs Vasco da Gama, por Copa Sudamericana
AFP

Carlos Andrés Gómez pasó de héroe a villano en pocos minutos. Este martes 13 de octubre, en La Bombonera, dio una asistencia para el gol de Adson, al 25', lo que permitió poner el 0-1, pero, al 64', vio la tarjeta roja, dejando con 10 jugadores a Vasco da Gama contra Boca Juniors, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Todo ocurrió porque se sancionó una infracción a favor del 'Xeneize'. El delantero colombiano no dejó cobrar a riesgo y fue amonestado. Dicha medida disciplinaria no le gustó y, de inmediato, le reclamó de manera airada al árbitro, hasta el punto de que lo empujó. Esa acción llevó a que le mostraran la segunda amarilla y, por ende, fuera expulsado.

Publicidad

Últimas noticias

Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano del Vasco da Gama, dio una asistencia contra Boca Juniors, en Copa Sudamericana
Colombianos en el exterior

Carlos Andrés Gómez hizo magia en La Bombonera; vea su asistencia en Boca Juniors vs Vasco da Gama

Dávinson Sánchez Galatasaray
Colombianos en el exterior

Dávinson Sánchez y una reflexión tras perder 4-1 con el Batcelona; "tenemos que concentrarnos"

Cuando se retiraba del terreno de juego, hizo gestos de molestia, gritando, manoteando y reclamándole al cuarto árbitro. Además, le gritó unas cuantas cosas más al juez central, por lo que varios integrantes del Vasco da Gama fueron a calmarlo para evitar que la situación pasara a mayores y así exponerse a una posible dura sanción.

Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano del Vasco da Gama, dio una asistencia contra Boca Juniors, en Copa Sudamericana
Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano del Vasco da Gama, dio una asistencia contra Boca Juniors, en Copa Sudamericana
Getty Images

Publicidad

Vea la expulsión de Carlos Andrés Gómez en Boca Juniors vs. Vasco da Gama

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano del Vasco da Gama, dio una asistencia contra Boca Juniors, en Copa Sudamericana
Colombianos en el exterior

Carlos Andrés Gómez hizo magia en La Bombonera; vea su asistencia en Boca Juniors vs Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez, delantero de Vasco da Gama, convocado a la Selección Colombia
Selección Colombia

Carlos Andrés Gómez; "estoy viviendo un buen momento, ahora a darlo todo con la Selección Colombia"

Andrés Gómez Vasco da Gama
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Carlos Andrés Gómez, en Vasco da Gama vs. Coritiba, por el Brasileirao

Publicidad

Relacionados

Carlos Andrés Gómez

Vasco da Gama

Boca Juniors

Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad