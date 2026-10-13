Carlos Andrés Gómez, expulsado contra Boca Juniors; empujó al árbitro e hizo show a su salida

Carlos Andrés Gómez pasó de héroe a villano en pocos minutos. Este martes 13 de octubre, en La Bombonera, dio una asistencia para el gol de Adson, al 25', lo que permitió poner el 0-1, pero, al 64', vio la tarjeta roja, dejando con 10 jugadores a Vasco da Gama contra Boca Juniors, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Todo ocurrió porque se sancionó una infracción a favor del 'Xeneize'. El delantero colombiano no dejó cobrar a riesgo y fue amonestado. Dicha medida disciplinaria no le gustó y, de inmediato, le reclamó de manera airada al árbitro, hasta el punto de que lo empujó. Esa acción llevó a que le mostraran la segunda amarilla y, por ende, fuera expulsado.

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Cuando se retiraba del terreno de juego, hizo gestos de molestia, gritando, manoteando y reclamándole al cuarto árbitro. Además, le gritó unas cuantas cosas más al juez central, por lo que varios integrantes del Vasco da Gama fueron a calmarlo para evitar que la situación pasara a mayores y así exponerse a una posible dura sanción.

Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano del Vasco da Gama, dio una asistencia contra Boca Juniors, en Copa Sudamericana Getty Images

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Vea la expulsión de Carlos Andrés Gómez en Boca Juniors vs. Vasco da Gama

¡LA SECUENCIA COMPLETA! Gómez vio la amarilla por no dejar jugar el tiro libre para Boca y luego, ¡vio la segunda y se fue expulsado por este empujón al árbitro Maza!



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