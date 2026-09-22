Carlos Andrés Gómez; "estoy viviendo un buen momento, ahora a darlo todo con la Selección Colombia"

La Selección Colombia ya prende 'motores' de cara a una nueva jornada FIFA, siendo México el primer escollo en la serie de compromisos de fogueo que se avecinan por estos días. Y uno de esos jugadores que espera tener figuración en los compromisos venideros es Carlos Andrés Gómez, de buena actualidad en el fútbol de Brasil.

La popular 'Uvita' es de los destacados del Vasco da Gama, escuadra lucha en el Brasileirao por mantener la categoría, pero que en la Copa Sudamericana 2026 está instalado en las semifinales de la 'otra mitad de la gloria'. Lo cierto es que antes del entrenamiento de este martes de la 'tricolor', en tierras estadounidense, el exMillonarios habló con los micrófonos de Gol Caracol.

En primera instancia, Gómez se mostró contento por esta nueva citatoria, por esa oportunidad de volver a vestir los colores patrios.

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"Es un sueño vestir esta camiseta, y obviamente, aquí renovados y vamos con toda", expresó el talentoso extremo en charla con Marina Granziera.



Carlos Andrés Gómez festeja un gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil. Foto oficial del Vasco da Gama

Precisamente, Carlos Andrés fue consultado por su presente en el 'gigante de la colina', a pesar de que su club no está en su mejor momento en la liga local.

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"Gracias a Dios estoy viviendo un momento en lo personal bueno, una etapa buena. También sé que estamos un poquito apretados, pero para la honra y gloria de Dios, me ha iluminado, me ha hecho sobresalir", añadió.

Y es que el futbolista, de 24 años, se vislumbra como esas opciones que podría tener Néstor Lorenzo no sólo por las bandas, sino en la medular en cuanto a la creación; esto tras la marcha de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. La 'Uvita' trabajará para que Lorenzo lo incluya en el once inicialista.

"Es lo que uno aspira, obviamente, el cuerpo técnico tomará las decisiones. Me gustaría estar en el once inicial, es el sueño de todo jugador", terminó por decir el futbolista de Vasco da Gama.

Más declaraciones de los protagonistas

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto oficial de Boca Juniors

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Otro de lo jugadores del combinado de nuestro país que entregó sus sensaciones para esta nueva convocatoria fue Álvaro Montero. El arquero guajiro se destaca con Boca Juniors, jornada a jornada, siendo un 'cerrojo' bajo los tres palos.

"Estamos trabajando como siempre lo hemos hecho. Las cosas van de a poco", expresó el guardameta.

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A renglón seguido, Montero Perales no dudó en afirmar que está feliz por su momento, pero que siempre hay que trabajar en esos detalles.

"Positiva, un gran club, enorme hinchada y feliz, disfrutando el proceso y camino. Hay que trabajar más y prestarle atención a los detalles", concluyó.