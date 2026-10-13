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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez hizo magia en La Bombonera; vea su asistencia en Boca Juniors vs Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez hizo magia en La Bombonera; vea su asistencia en Boca Juniors vs Vasco da Gama

El juego de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 tuvo protagonismo colombiano, gracias a Carlos Andrés Gómez, que fue clave en el gol de Adson.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano del Vasco da Gama, dio una asistencia contra Boca Juniors, en Copa Sudamericana
Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano del Vasco da Gama, dio una asistencia contra Boca Juniors, en Copa Sudamericana
Getty Images

No es casualidad que Carlos Andrés Gómez sea visto como una de las grandes figuras de Vasco da Gama. Titular, referente en el frente de ataque, aportar goles, es un constante dolor de cabeza para los rivales y también da asistencias. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 13 de octubre, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

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Lejos de sentir presión o estar intimidado, por lo que significa jugar en La Bombonera, salió a 'comerse la cancha'. Fue así como, al minuto 25, el extremo colombiano se hizo con la pelota, levantó la cabeza y envió un centro preciso para que Adson venciera al guardameta, Álvaro Montero, y abriera el marcador contra Boca Juniors: 0-1.

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