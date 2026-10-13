Carlos Andrés Gómez hizo magia en La Bombonera; vea su asistencia en Boca Juniors vs Vasco da Gama

No es casualidad que Carlos Andrés Gómez sea visto como una de las grandes figuras de Vasco da Gama. Titular, referente en el frente de ataque, aportar goles, es un constante dolor de cabeza para los rivales y también da asistencias. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 13 de octubre, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Lejos de sentir presión o estar intimidado, por lo que significa jugar en La Bombonera, salió a 'comerse la cancha'. Fue así como, al minuto 25, el extremo colombiano se hizo con la pelota, levantó la cabeza y envió un centro preciso para que Adson venciera al guardameta, Álvaro Montero, y abriera el marcador contra Boca Juniors: 0-1.

Publicidad

Vea la asistencia de Carlos Andrés Gómez en Boca Juniors vs. Vasco da Gama por Copa Sudamericana

¡VASCO GOLPEÓ EN LA BOMBONERA! ADSON GANÓ DE CABEZA Y MARCÓ EL PRIMER GOL DEL CONJUNTO BRASILEÑO ANTE BOCA.



📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/tw4cClqsGI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026