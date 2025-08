"Marta dijo que Colombia va en un crecimiento; no hay que dejar caer el fútbol femenino en el país"

Luego de que la Selección Colombia Femenina se coronara subcampeona de la Copa América tras caer en penales ante Brasil, una de las escenas que generó mayor curiosidad fueron las palabras que la leyenda Marta le dedicó a la arquera Katherine Tapia.

La guardameta quien fue reconocida como la mejor del torneo en su posición gracias a sus destacadas atajadas —especialmente en las fases finales—, reveló en ‘Blog Deportivo’ de 'Blu Radio' qué fue exactamente lo que le dijo la histórica jugadora brasileña tras el final del partido.

"Me dijo que Colombia va en un crecimiento bueno, que no hay que bajarle, que no hay que dejar caer el fútbol femenino en nuestro país, que sigamos trabajando, que dimos un buen espectáculo, me felicito por el torneo, por la seguridad dada al equipo", inició diciendo a la mesa de panelistas.

Además, la guardameta agregó sobre algunas situaciones de juego con la jugadora de Brasil: "fueron muchas emociones, esa responsabilidad de estar dentro del campo representando a los colombianos, a Marta le tapé, lo quería asegurar y más a taparle a una gran leyenda como ella".

Katherine Tapia y Marta - Foto: Transmisión

-¿De dónde nació su habilidad para atajar penales?

"Yo creo que es un don que Dios me fue perfeccionando, me gusta agacharme para tener la reacción, la potencia para salir, con ideas claras, buscar información de las pateadorea, ir perfeccionando las cualidades".

¿Cuál fue la razón detrás de las tarjetas amarillas en la Selección Colombia?

"Son momentos de calentura, mostrar carácter, que no crean que somos cualquier jugadora, por eso estuve en una disputa entre jugadoras, hay cosas que quedan en la cancha, yo también respondí algunos hechos, son cosas que quedan en el juego para mejorar, pero la idea es sentir el respaldo de todas nosotras".

¿Qué le genera cuando escucha comentarios maliciosos sobre el fútbol femenino?

"Nosotras estamos expuestas a críticas y a todo lo que se dice en redes. Pero es bueno estar en el radar, llevamos cuatro finales consecutivas. En algún momento, la moneda va a girar a nuestro favor. La brecha se está acortando y la idea es sacar lo positivo pensando en los torneos que vienen. La Selección seguirá respondiendo de la mejor manera, aunque a veces son cosas del fútbol. Nuestro enfoque ahora es mejorar".

"Lastimosamente no se nos dio, por cosas del destino, pero han sido años de crecimiento y sacrificios para ganarnos el respeto que hoy tenemos. Cuando enfrentamos a España, todos los diarios decían que nos iban a golear, y no fue así. Al encontrarnos con ellas en el hotel, nos dijeron: 'Nos sorprendieron. Ya no son la selección a la que todos goleaban, están creciendo'. Posicionarse no es cosa de unos meses, esto viene de generación en generación".