Así le fue a Marino Hinestroza en su debut con Vasco da Gama; "excedido en velocidad"

Con Marino Hinestroza como principal protagonista, Vasco da Gama jugó el pasado lunes frente a Madureira, por el Campeonato Carioca. Al final todo fue 0-0, pero los reflectores se los llevaron los futbolistas colombianos.

No obstante, los focos estuvieron puestos en el reciente fichaje, proveniente de Atlético Nacional, en quien hay altas expectativas por el gran nivel mostrado en el cuadro ‘verdolaga’; esto, sumado al hecho que el pulso por su fichaje se dio ‘mano a mano’ con nadie más y nadie menos que Boca Juniors.

Y es que, al extremo ‘cafetero’ que solamente jugó 27 minutos en cancha; en territorio brasileño le pusieron el ‘ojo’ y analizaron lo que fue su actuación en capo, dejando uno que otro comentario, respecto a sus primeros ‘pinitos’ en el Vasco da Gama.

“Marino le dio más fuerza al ataque del Vasco. A veces corría más rápido que el balón y exageraba su velocidad, lo que le quitaba el balón con facilidad”, indicaron en ‘Globo Esporte’, donde le dieron una calificación de 5.5 al colombiano.



Pero eso no fue todo, pues en el mismo medio local no se olvidaron de sus compatriotas, a quienes los analizaron a detalle, en la igualdad 0-0 frente a Madureira. Uno de ellos, Carlos Cuesta, a quien le dieron ‘palo’ y lo valorizaron con 5.0.

“Cuesta recibió una tarjeta amarilla evitable por intentar anticiparse al atacante y, como en otros partidos, por no comprender del todo la defensa alta del Vasco. Falló una ocasión clara al final del encuentro", sentenciaron en ‘Globo Esporte’.

Sin embargo, la historia cambió con Carlos Andrés Gómez, pues en el mismo medio lo consideraron, “sin duda, el jugador que más peligro representa para el equipo contrario. Se movía por ambos lados, hacía buenos regates y siempre era una opción por detrás de la defensa. Le faltaba comprensión con todos para que las jugadas avanzaran”.

Justo por eso, la ‘uvita’ recibió un 6.0; poco menos a Johan Rojas, quien fue calificado con 6.5 y elogiado por su gran momento con el equipo braisleño.

“Johan es el jugador más lúcido del Vasco sobre el terreno de juego. Aportó opciones de pase en el mediocampo, dio un golpe al larguero y asistió a Puma con un buen pase filtrado. Se cansó en la segunda mitad”, concluyeron en ‘Globo Esporte’.

Minutos después del encuentro, Marino Hinestroza se pronunció a través de sus redes sociales, dando sus primeras palabras tras el debut: “Feliz por el debut con esta hermosa camiseta, gracias a la afición por el apoyo el resultado no fue lo que queríamos pero lucharemos hasta el final para hacerlos felices este año”.