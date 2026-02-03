Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así le fue a Marino Hinestroza en su debut con Vasco da Gama; "excedido en velocidad"

Así le fue a Marino Hinestroza en su debut con Vasco da Gama; "excedido en velocidad"

Al extremo colombiano le pusieron la 'mira' en territorio brasileño, tras sumar sus primeros minutos con el Vasco da Gama. "Le dio más fuerza al ataque", dijeron.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de feb, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, nuevo jugador del Vasco da Gama - Foto:
Vasco Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad