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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Álvaro Montero, Boca Juniors superó 2-1 a Talleres y tomó un nuevo aire

Con Álvaro Montero, Boca Juniors superó 2-1 a Talleres y tomó un nuevo aire

El 'xeneize', que contó con Álvaro Montero en el arco, ganó tres puntos valiosos en la Liga de Argentina sobre Talleres, que tuvo a Diego Valoyes; esto antes de decisivo juego por la Sudamericana.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors.
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors.
AFP

Boca Juniors derrotó este viernes por 2-1 a Talleres de Córdoba en la continuidad de la 13º jornada del Torneo Clausura en Argentina y recuperó la confianza tras la derrota del martes contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. En el 'xeneize' fue titular Álvaro Montero, mientras que Sebastián Villano jugó. Además, en la 'T' ingresó en el segundo tiempo, Diego Valoyes.

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Con goles del uruguayo Miguel Ángel Merentiel y del juvenil Leonel Flores, Boca Juniors le dio vuelta un resultado adverso tras el tanto de Matías Galarza para el conjunto cordobés.

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Tras esta victoria, el 'xeneize' es segundo con 24 unidades a cinco del líder Instituto de Córdoba que, a primer turno, se impuso por 0-1 ante Defensa y Justicia, mientras el jueves en el comienzo de esta fecha Gimnasia venció por 1-2 a Huracán.

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"Estoy contento con el triunfo, y preparado para lo que viene, porque el martes tenemos una final anticipada en Brasil. Hoy (sábado) teníamos que ganar, y ahora tenemos que poner toda la inteligencia para ir a ganar (en Río)", expresó Merentiel, que llegó a los 64 goles con la casaca azul y oro.

Álvaro Montero Boca Juniors
Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca Juniors
Boca Juniors Oficial

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Luego de este éxito a nivel local, Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya deberá pensar en el duelo del próximo martes ante Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro donde deberá revertir el 0-1 sufrido el martes en la ida para intentar llegar a la final de la Copa Sudamericana.

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Asimismo, este triunfo le permite a Boca quedar líder de la tabla anual que acumula los puntos de los Torneos Apertura y Clausura que dan un título al quedar con 54 puntos, dos por delante de Independiente Rivadavia de Mendoza, que este sábado será local de Tigre.

Además de este duelo, la jornada sabatina tendrá cuatro partidos más destacándose los de Banfield-Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Boca Juniors superó a Talleres en la Liga de Argentina.
Boca Juniors superó a Talleres en la Liga de Argentina.
Foto: Getty Imágenes

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El domingo, en tanto, se disputará el clásico de Avellaneda entre Racing-Independiente y otros tres partidos más donde resalta el Belgrano-River Plate.

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