Actualidad de Millonarios: bajas y convocados para enfrentar a Jaguares; ¿está Cuadrado?

Millonarios confirmó su lista de convocados para recibir este sábado 17 de octubre a Jaguares de Córdoba, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario cuya gramilla fue aprobada por la Dimayor tras las recientes evaluaciones.

La principal novedad en la nómina albiazul es el regreso del delantero argentino Rodrigo Contreras, quien vuelve a la convocatoria tras superar una lesión que lo alejó de las canchas durante cuatro jornadas, desde el compromiso a mediados de septiembre contra Boyacá Chicó. El atacante registra dos goles en la presente temporada, ambos fundamentales en los triunfos como visitante frente a Junior y Cúcuta Deportivo.

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Sin embargo, el equipo capitalino sufrió una baja sensible de última hora por cuenta de una fuerte virosis. El afectado fue Rodrigo Ureña.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios. AFP.

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La lista de convocados de Millonarios para recibir a Jaguares en El Campín:

Arqueros: Javier Burrai, James Aguirre.

Javier Burrai, James Aguirre. Defensas: Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás.

Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás. Volantes: Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, David Macalister Silva, Yeiner Romero, Stiven Vega, Sebastián del Castillo, Leonai Souza.

Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, David Macalister Silva, Yeiner Romero, Stiven Vega, Sebastián del Castillo, Leonai Souza. Delanteros: Andrey Estupiñán, Leonardo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras.

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?

Los dirigidos por Alberto Gamero se ubican en la sexta casilla del presente campeonato con 22 puntos, tras catorce compromisos disputados. Por su parte, Jaguares está instalado en la casilla 18 de la clasificación general con diez enteros en doce juegos.

Millonarios. COLPRENSA.

¿A qué hora es Millonarios vs. Jaguares por la Liga BetPlay II y dónde ver EN VIVO por TV?

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Dicho compromiso entre 'embajadores' y 'felinos' está pactado para este sábado 17 de octubre, a las 6:00 de la tarde, y se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en cumplimiento de la fecha 15 de la Liga BetPlay. El compromiso decisivo para las aspiraciones de Millonarios en la tabla de posiciones contará con transmisión EN VIVO por televisión a través de la señal de Win Sports+.

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las jugadas virales, polémicas, golazos, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.