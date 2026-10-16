Deportivo Cali femenino logró un empate agónico en debut en Copa Libertadores: 1-1 contra Libertad

El Deportivo Cali femenino inició su participación en la Conmebol Libertadores 2026 con un empate agónico (1-1) frente al Club Libertad de Paraguay en un compromiso correspondiente a la primera jornada del grupo D.

Las vigentes tricampeonas del fútbol femenino colombiano jugaron gran parte del duelo con una futbolista menos, tras la expulsión de la arquera Maryory Sánchez, cuando iban sólo once minutos de la contienda. Esto hizo que el plan de trabajo planeado por el técnico Jhon Alber Ortíz cambiara por completo.

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Y es que, en un intento por despejar un balón peligroso, la golera peruana cometió una falta fuera del área contra una adversaria que derivó en una roja directa, dejando así a su equipo cuesta arriba. Inmediatamente, Ortíz movió el banco enviando al terreno a Andrea Vera en lugar de la delantera Melanin Aponzá.

Jugadoras de Deportivo Cali femenino y un festejo de gol en la Copa Libertadores. Foto: AFP

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Fue un compromiso por el certamen continental en el que las 'verdiblancas' tuvieron que luchar desde atrás para reponerse en la pizarra. Hay que decir que los dos goles de la contienda, en tierras ecuatorianas, fueron de alta factura por parte de ambos bandos.



Libertad, con la futbolista de más en el campo de juego, se hizo con el control de la esférica, tratando de llegar con peligro al pórtico del Cali, mientras que las colombianas se replegaron y se defendieron. La apuesta de las verdes caleñas era el contraataque para encontrar a Ingrid Guerra, y que ésta tuviese una, de cara al arco de las paraguayas. El telón de la primera parte se cerró 0-0.

En la etapa complementaria, Libertad avisó al minuto 56 con su primera opción clara de gol. Aunque no logró definir en esa jugada, la apertura del marcador llegó al 70'. Ramona Martínez aprovechó una asistencia de María Tamay y definió con pierna derecha para poner en ventaja a las guaraníes.

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Pero cuando el partido llegaba a su final, Jessica Bermeo apareció para anotar un golazo de media distancia. La capitana del Cali estableció el 1-1 en el tablero, al 90+3.

Incluso, en una siguiente jugada, las 'azucareras' tuvieron para darle vuelta al tablero, pero la pelota de Guerra dio en el travesaño.

✔️🟢Las 'azucareras' debutaron con empate en la Copa Libertadores Femenina 2026, que se juega en Ecuador✔️🟢#GolCaracol #SiempreFútbol pic.twitter.com/lrOwLpe79R — Gol Caracol (@GolCaracol) October 16, 2026

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Finalmente, el duelo quedó 1-1 y el próximo reto del elenco de Ortíz será este lunes 19 de octubre frente a Club Nacional de Urugauy, en horario de las 3:00 de la tarde, en Colombia.