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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Jhon Arias, Palmeiras venció 0-2 al Athletico Paranaense, de Kevin Viveros y Juan Felipe Aguirre

Con Jhon Arias, Palmeiras venció 0-2 al Athletico Paranaense, de Kevin Viveros y Juan Felipe Aguirre

En un duelo de colombianos; el cuadro 'verdao' se hizo fuerte, sacando importante ventaja en condición de visitante, para vemcer 0-2 a Paranaense en el Brasileirao.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jhon Arias fue gran figura con Palmeiras en el Brasileirao.
Jhon Arias fue gran figura con Palmeiras en el Brasileirao.
Foto tomada del X de @Palmeiras

Palmeiras asumió temporalmente este sábado el liderato del Campeonato Brasileño al vencer por 0-2 al Athletico Paranaense en un partido por la trigésima primera jornada, a la espera del resultado de Flamengo, que encabezaba la clasificación hasta la víspera y visitará el domingo a Bahía.

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Palmeiras, en el primer puesto de la tabla, llegó a 66 puntos, dos más que Flamengo, que cayó a la segunda posición, seguido del Paranaense, que continúa tercero pese a su revés en casa.

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Mauricio abrió el marcador para el conjunto paulista con un gol a los cinco minutos y el uruguayo Joaquín Piquerez amplió la ventaja a los nueve al cobrar una falta.

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El delantero argentino Juan Manuel 'Flaco' López, la estrella del Palmeiras, estuvo cerca de marcar el tercero pero su remate se estrelló en el travesaño.

Las cosas se complicaron un poco para los dirigidos por el portugués Abel Ferreira a partir del minuto 42, cuando el centrocampista Andreas Pereira fue expulsado.

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Con un jugador a más, Paranaense presionó en el segundo tiempo y estuvo cerca de descontar con remates de Felipe Chiqueti y del centrocampista argentino Bruno Zapelli, pero el portero Carlos Miguel sostuvo la ventaja del Palmeiras.

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En otros partidos de la jornada, Mirassol por fin se alejó de la zona de descenso al vencer por 2-0 a un Internacional, que ahora está amenazado y que jugó con uno menos desde el minuto diez tras la expulsión del portero Matheus Cunha.

En Río de Janeiro, Botafogo se impuso por 1-0 al colista Chapecoense y volvió a ganar tras más de un mes sin victorias gracias a un gol de Tiquinho Soares recién iniciado el partido.

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Atlético Mineiro venció en Belo Horizonte por 1-0 al Coritiba, cuyo portero, Pedro Morisco, fue la estrella del encuentro en la defensa del arco evitando una diferencia mayor.

Este domingo la jornada continuará con los encuentros Fluminense-Santos, Gremio-Cruzeiro, Bahia-Flamengo y Remo-Bragantino.

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