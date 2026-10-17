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Gol Caracol  / ¿Con cuántos goles quedó Lionel Messi en su historia y cuál es la diferencia con Cristiano Ronaldo?

¿Con cuántos goles quedó Lionel Messi en su historia y cuál es la diferencia con Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi marcó dos goles en el triunfo 1-3 del Inter Miami sobre Atlanta United, por la MLS, este sábado. ¡Acá le contamos cuál es la diferencia con Cristiano Ronaldo por la meta de los 1.000!

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi marcó dos goles en el triunfo 1-3 del Inter Miami sobre Atlanta United, por la MLS.
Lionel Messi marcó dos goles en el triunfo 1-3 del Inter Miami sobre Atlanta United, por la MLS.
Foto: AFP

En su regreso al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde este verano dio una asistencia clave en la victoria de Argentina contra Inglaterra en las semifinales del Mundial de Norteamérica, Lionel Messi dio un nuevo recital y refrendó la victoria del Inter Miami por 3-1 contra el Atlanta United con un espectacular doblete.

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Messi alcanzó los 25 goles en la MLS para reforzar su condición de máximo artillero de la liga estadounidense esta temporada y entregó a las 'garzas' del técnico Cristian González el tercer triunfo consecutivo, esta vez en un duelo de preparadores argentinos con Gerardo 'Tata' Martino.

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Fue Germán Berterame quien inauguró el marcador con un cabezazo al borde del descanso tras un centro del uruguayo Luis Suárez.

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Hubo tiempo en el 51' para un milagro del arquero del Inter Miami, Dayne St. Clair, ante el paraguayo Miguel Almirón, antes de que Messi comenzara su festival anotador.

Lionel Messi, figura y capitán del Inter Miami.
Lionel Messi, figura y capitán del Inter Miami.
Foto: AFP

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El argentino anotó el 2-0 en una espectacular jugada personal en la que arrancó desde la línea del centro del campo, combinó con Berterame y llegó a regatear hasta a su propio compañero antes de definir con la zurda.

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Era el 56' y cuatro minutos después completó su doblete personal con una jugada parecida, con un 'eslalon' entre rivales en el área de penalti antes de fulminar al meta.

En el minuto 89, el ex del Inter Miami Fafa Picault anotó el gol del honor para el Atlanta desde el punto de penalti.

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¿Con cuántos goles quedó Lionel Messi en su historia y cuál es la diferencia con Cristiano Ronaldo?

Así las cosas, tras los dos tantos conseguidos este sábado 17 de octubre con las 'garzas', el exBarcelona y París Saint-Germain llegó a 936 'gritos sagrados' en su carrera deportiva.

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Eso sí, aún está un poco lejos de Cristiano Ronaldo en pro de la meta de los 1.000 goles, debido a que el portugués ostenta la cifra de 981.

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