Con Marino Hinestroza desde el banquillo, Vasco da Gama goleó 3-0 a Olimpia, en Sudamericana

Vasco da Gama goleó este jueves por 3-0 a Olimpia, sumó su primera victoria en el torneo y con 4 puntos apretó la clasificación del grupo G de la Copa Sudamericana al formar un trío de vanguardia con Audax Italiano y el mismo club paraguayo, en tanto que Barracas cierra con tres empates.

Con goles de 'el Puma' José Luis Rodríguez, Nuno Moreira y Adson, el club de Río de Janeiro logró imponer sus condiciones ante el Decano paraguayo y sumó tres puntos decisivos en casa para tomar el primero lugar gracias a su mejor saldo goleador.

Cumplida la tercera de seis jornadas, Vasco da Gama, Audax Italiano y Olimpia lideran en ese orden con 4 puntos y el Barracas Central argentino yace en el fondo de la clasificación con 3.

¡LIQUIDÓ EL PARTIDO!



Vasco da Gama derrota 3 a 0 a Olimpia, en 10 minutos del segundo tiempo.



Adson marcó el tercero.



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Durante la primera parte, el partido se mantuvo equilibrado. Aunque los once de Renato Gaúcho tuvieron más la pelota, presentaron dificultad para invadir el área del equipo paraguayo y sus oportunidades llegaron con remates a distancia.



El festival de goles comenzó a los 39 minutos, cuando 'el Puma' Rodríguez abrió la cuenta con un remate de zurda de primera intención tras una asistencia de cabeza de Adson.

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En el complemento, el vendaval brasileño no dio tregua: a los 50 minutos Nuno Moreira amplió la ventaja al aprovechar un rebote tras un disparo de Claudio Spinelli, gracias a una recuperación previa de Adson.

Apenas cuatro minutos después, el propio Adson selló la goleada al recibir un pase filtrado de Johan Rojas. Dominó en el área y definió con categoría al palo derecho de Gastón Olveira.

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Tras la contundente ventaja, el equipo dirigido por Pablo "Vitamina" Sánchez mantuvo la ambición y renovó por completo su frente de ataque con el ingreso de cuatro nuevos jugadores ofensivos para sostener la presión.

En la recta final, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela concedió un penalti a los visitantes por un aparente toque de mano de Lucas Freitas dentro del área. Sin embargo, tras la consulta al VAR la decisión fue cancelada y el arco local acabó en cero.

📊 ¡Las posiciones del Grupo C tras la fecha 3! pic.twitter.com/rxwHJ4rU35 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 1, 2026

Olimpia, que vuelve a Paraguay con su peor derrota del año, tuvo una oportunidad clara para descontar cuando Richard Sánchez sirvió un pase para Adrián Alcaraz, quien invadió el área y quedó cara a cara con el portero Léo Jardim, pero su remate se fue desviado.

El próximo miércoles, Vasco da Gama viajará a Chile para enfrentar al Audax Italiano, mientras que, unas horas más tarde, Olimpia medirá fuerzas contra Barracas Central en Buenos Aires por la cuarta fecha del grupo G.