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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Marino Hinestroza desde el banquillo, Vasco da Gama goleó 3-0 a Olimpia, en Sudamericana

Con Marino Hinestroza desde el banquillo, Vasco da Gama goleó 3-0 a Olimpia, en Sudamericana

El cuadro brasileño hizo respetar la localía y venció por tres goles a los paraguayos, con una asistencia del colombiano Johan Rojas. Por su parte, Marino entró sobre el final.

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, futbolista colombiano del Vasco da Gama
AFP

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