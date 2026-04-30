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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con golazo de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia goleó 4-1 a La Guaira, en Libertadores

Con golazo de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia goleó 4-1 a La Guaira, en Libertadores

El colombiano nuevamente fue protagonista en el plano internacional, anotando un auténtico golazo, en la victoria por 4-1 de los argentinos spobre los venezolanos, este jueves.

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Sebastián Villa disputó su primer partido del año con Independiente Rivadavia
Sebastián Villa disputó su primer partido del año con Independiente Rivadavia
Foto: X/@CSIRoficial

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