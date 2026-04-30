Johan Rojas se 'lució' con Vasco da Gama, en Copa Sudamericana; vea su asistencia

Este jueves, el Vasco da Gama goleó 3-0 sin miramientos de local a un deslucido Olimpia y lo desplazó de la primera posición del disputado Grupo G.

El internacional uruguayo José Luis Rodríguez a los 39 minutos, Nuno Moreira a los 51' y Adson a los 55' anotaron los goles del festejado triunfo vascaíno en el estadio Sao Januario, en Rio de Janeiro.

El colombiano Johan Rojas aportó en el tercer y último tanto, poniendo una asistencia, que sentenció la goleada de los brasileños.

¡LIQUIDÓ EL PARTIDO!



Vasco da Gama derrota 3 a 0 a Olimpia, en 10 minutos del segundo tiempo.



Adson marcó el tercero.



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En la cuarta fecha, que asoma decisiva, Audax Italiano recibirá al Vasco y Barracas Central al Decano paraguayo, ambos partidos el miércoles 6 de mayo.

