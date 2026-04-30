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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Rojas se 'lució' con Vasco da Gama, en Copa Sudamericana; vea su asistencia

Johan Rojas se 'lució' con Vasco da Gama, en Copa Sudamericana; vea su asistencia

El colombiano fue protagonista, este jueves, por la Copa Sudamericana, poniendo una asistencia en la goleada de Vasco da Gama 3-0 frente a Olimpia.

Por: AFP
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Johan Rojas, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
Johan Rojas, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
X de @VascodaGama

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