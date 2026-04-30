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Gol Caracol  / Hincha que golpeó a árbitro colombiano con una yuca, le provocó fuerte sanción a club; ¡insólito!

Hincha que golpeó a árbitro colombiano con una yuca, le provocó fuerte sanción a club; ¡insólito!

A equipo lo sancionaron por insólita razón, en la que tiene que ver un árbitro colombiano. Noticia ha dado de qué hablar en las redes sociales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Blooming vs. River Plate, por Copa Sudamericana.
Acción de juego en el duelo entre Blooming vs. River Plate, por Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

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