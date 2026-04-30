Hincha que golpeó a árbitro colombiano con una yuca, le provocó fuerte sanción a club; ¡insólito!

Hace un par de horas se conoció sanción de la Conmebol a Blooming, de Bolivia, por insólita razón; todo sucedió en duelo frente a River Plate, por Copa Sudamericana.

Y es que, así como lo reveló el analista arbitral, José Borda, un aficionado impactó al asistente arbitral del encuentro, con un curioso proyectil desde las tribunas del escenario deportivo.

¡INSOLITA SANCIÓN! Una insólita sanción dio Conmebol, en el juego Blooming vs River Plate, el árbitro colombiano Andrés Rojas reportó que un aficionado lanzó un objeto (pedazo de yuca) desde la tribuna e impacto en el asistente Ortiz. La multa fue de 15.000 dólares al club local”, comentó Borda en su cuenta oficial de ‘X’, dejando claro que a los bolivianos les tocará pagar dicha cifra, debido a la irresponsabilidad del fanático, quien atacó al quindiano Richard Ortiz.

INSOLITA SANCIÓN

Una insolita sanción dio @CONMEBOL en el juego Blooming vs River Plate, el árbitro Colombiano Andres Rojas reportó que un aficionado lanzó un objeto (pedazo de yuca) desde la tribuna e impacto en el asistente Ortiz. La multa fue de 15.000 dolares al club Local pic.twitter.com/HMs0FN88FV — Jose Borda (@Borda_analista) April 30, 2026

Cabe destacar que Blooming se tiene que hacer responsable de lo acontecido, debido a que oficiaba como local y todo lo que sucediera, en materia de seguridad y logística, era responsabilidad del club.



¡Todo quedó en ‘tablas’, en Bolivia!

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El pasado 8 de abril, Blooming y River Plate protagonizaron un duelo vibrante en Santa Cruz de la Sierra, en el arranque del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino sufrió un golpe inesperado desde muy temprano, cuando quedó con diez hombres apenas a los cinco minutos tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta, una situación que condicionó por completo el desarrollo del encuentro.

A pesar de la inferioridad numérica, River mostró carácter, orden y jerarquía para ponerse en ventaja antes del descanso gracias a Sebastián Driussi, quien aprovechó una de las pocas ocasiones claras que generó el equipo visitante. En la segunda mitad, Blooming adelantó líneas, asumió el protagonismo y encontró recompensa a su insistencia con el empate de Anthony Vásquez, que desató la euforia en el Ramón Tahuichi Aguilera.

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El elenco boliviano mantuvo la presión durante varios pasajes del complemento, mientras River apeló a su experiencia para resistir y rescatar un punto valioso en condiciones adversas. Fue un partido intenso, de ida y vuelta, con emociones, tarjetas y mucha tensión. Al final, el 1-1 dejó mejores sensaciones para River por el contexto del compromiso.