Así fue el gol de Sebastián Villa en Copa Libertadores; fue en el partido de Rivadavia vs La Guaira

En el momento en el que Independiente Rivadavia iba empatando 1-1 con Deportivo La Guaira, este jueves, apareció el colombiano Sebastián Villa para adelantar nuevamente en el marcador al equipo argentino.
Al minuto 45 hubo una pena máxima para el elenco del atacante antioqueño, y el que tomó la responsabilidad fue el propio Villa, quien no falló desde los once pasos, para el 2-1.
La celebración fue especial para el colombiano, quien se lo dedicó a su esposa que está embarazada, algo que no pasó desapercibido en Argentina.
¡¡VOLVIÓ A CONVERTIR Y POR #LIBERTADORES!! Potente remate de Sebastián Villa para anotar el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira... ¡Y con festejo especial!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026
