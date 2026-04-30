Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, venció 1-3 al Shakhtar, en 'semis' de Conference

El Crystal Palace dio un paso de gigante hacia su primera final continental tras imponerse este jueves por 1-3 al Shakhtar Donetsk en un encuentro de ida de las semifinales de la Liga Conferencia en el que el conjunto inglés ya mandaba en el marcador apenas cumplidos veinte segundos de juego.

El colombiano Daniel Muñoz comenzó como titular y disputó todo el compromiso jugando como lateral derecho. Por su parte, Jefferson Lerma entró al minuto 90, por Kamada.

Casi no había comenzado el duelo cuando los londinenses ya contaban con ventaja gracias al gol del senegalés Ismaïla Sarr, que estableció a los veintidós segundos el 0-1 para los 'eagles'.

Un tanto que reflejó mejor que nada una de las grandes virtudes del equipo inglés, su facilidad para llegar al área rival a la máxima velocidad y con el menor número de toques posibles.



Juego directo y vertical que interpretan como pocos jugadores como el francés Jean-Philippe Mateta, que tras combinar con el español Yeremy Pino asistió para que Sarr anotase su octavo gol en la presente edición de la Liga Conferencia.

Publicidad

Un resultado que dibujó el panorama soñado para el Crystal Palace que no dudó en ceder la iniciativa al Shakhtar para tratar de sentenciar la eliminatoria en alguna que otra contra.

Estilo de juego que contrasta con el que propone el equipo ucraniano que no sólo se adueñó, sino que monopolizó por completo la posesión del balón durante todo el primer tiempo.

Publicidad

Pero ni el buen pie de jugadores como Alisson Santana o Pedrinho, dos de los siete brasileños que alineó de inicio el Shakhtar Donetsk, sirvió para que los del turco Arda Turan, exjugador, entre otros, del Atlético de Madrid y del Barcelona, generan alguna ocasión clara de peligro.

Todo lo contrario de lo que ocurrió en la segunda mitad, ya que en su primera aproximación al área rival el conjunto 'minero' igualó la contienda (1-1) con un gol de Oleg Ocheretko que remachó a los cuarenta y siete minutos a las redes un saque de esquina prolongado por el brasileño Kaua Elias.

Daniel Muñoz en acción con el Crystal Palace - Foto: Getty Images

Un gol al que a punto estuvo de responder, siete minutos más tarde, el Crystal Palace en una acción en la que ocurrió en el primer tanto del equipo ingles conjunto inglés volvieron a combinar Pino, Mateta y Sarr.

Pero a diferencia de los ocurrido en el arranque del encuentro el delantero senegalés se topó bajo los palos con un inspirado Dmytro Ryznuk, que segundos más tarde privó del gol a Jean-Philippe Mateta con otra gran intervención.

Publicidad

Una acción que acabó por despertar a los del austríaco Oliver Glasner que en el momento en el que realmente se lo propusieron volvieron a ponerse por delante en el marcador.

Poco importó que el poste impidiese a Mateta anotar a los cincuenta y ocho minutos el segundo gol visitante, ya que en la jugada inmediatamente posterior el japonés Daichi Kamada firmó el 1-2 al aprovechar un balón suelto en el interior del área.

Publicidad

Marcador que volvió a obligar al Shakhtar a volcarse sobre la portería rival lo que no desaprovechó el Crystal Palace para sentenciar el partido y posiblemente la eliminatoria con un gol noruego Jorgen Strand Larsen que estableció en el minuto ochenta y cuatro el definitivo 1-3 al culminar un contra lanzada por el japonés Kamada.

- Ficha técnica:

1 - Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Pedrinho (Bondarenko, m.74), Ocheretko (Nazaryna, m,83), Marlon Gomes (Isaque, m.65); Alisson Santana, Kaua Elias (Traoré, m.83) y Eguinaldo (Newerton, m.74).

3 - Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada (Lerma, m.90), Mitchell; Sarr, Mateta (Strand Larsen, m.65) y Yeremy Pino (Johnson, m .73).

Publicidad

Goles: 0-1, m.1: Sarr. 1-1, m.47: Ocheretko. 1-2, m.58: Kamada. 1-3, m.84: Strand Larsen.

Árbitro: Felix Zwayer (GER). Mostró tarjeta amarilla a Ocheretko, Vinicius Tobias y Pedro Henrique por el Shakhtar Donetsk; y a Yeremy Pino y Canvot por el Crystal Palace.

Publicidad

Incidencias: Encuentro de ida de las semifinales de la Liga Conferencia disputado en el Estadio Municipal Henryk Reyman de Cracovia (Polonia).