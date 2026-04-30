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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, venció 1-3 al Shakhtar, en 'semis' de Conference

Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, venció 1-3 al Shakhtar, en 'semis' de Conference

Este jueves el Crystal Palace dio un paso importante pensando en llegar a la final de la Conference League, tras tomar ventaja en la ida, y de visitante. Los colombianos Muñoz y Lerma, presentes.

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Daniel Muñoz Shakhtar vs Crystal Palace
Daniel Muñoz en Shakhtar vs Crystal Palace - Foto:
Getty Images

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