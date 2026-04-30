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Gol Caracol  / "Gianni Infantino me dijo, haz lo que quieras": Trump dio el 'visto bueno' a Irán para el Mundial

"Gianni Infantino me dijo, haz lo que quieras": Trump dio el 'visto bueno' a Irán para el Mundial

El presidente de los Estados Unidos se refirió a la participación de los iraníes en el certamen mundialista. Trump reveló que no habrá problema con su estadía por norteamérica.

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, país sede del Mundial 2026
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, país sede del Mundial 2026
Getty Images

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