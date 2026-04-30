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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / De Luis Díaz recuerdan sus tres fallidos fichajes al Barcelona, ahora que brilla en Bayern Múnich

De Luis Díaz recuerdan sus tres fallidos fichajes al Barcelona, ahora que brilla en Bayern Múnich

El guajiro es tema de conversación en territorio español, en donde recuerdan las varias veces que estuvo cerca de fichar por el cuadro 'culé', antes de llegar a Alemania.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich.
Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich.
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