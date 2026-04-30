De Luis Díaz recuerdan sus tres fallidos fichajes al Barcelona, ahora que brilla en Bayern Múnich

El gran presente de Luis Díaz sigue dando de qué hablar en el ‘viejo continente’; especialmente en España, donde recuerdan al colombiano por lo que pudo haber sido su llegada al Barcelona de España.

Y es que, para nadie es un secreto que tanto el guajiro, como su entorno, no veían con ‘malos ojos’ un posible fichaje al cuadro ‘culé’. Incluso, el mismo padre del futbolista colombiano había revelado en una entrevista que este sería uno de los deseos de ‘Luchito’.

Sin embargo, pese a los acercamientos en varios mercados, al final el Barcelona se decantó por otros nombres, dejando en solo una posibilidad el fichaje del guajiro; sea por temas económicos, gustos de la dirigencia u otros aspectos.

‼️El FC Barcelona estuvo interesado en fichar a Luis Díaz en tres ocasiones separadas:



- Durante sus días en el Porto, fue descartado porque el club lo consideraba inconsistente.



- Durante el verano de 2023, el Barça no tenía dinero para fichar jugadores.



- El verano pasado,… pic.twitter.com/bOfcnt3OfX — FCB PRIME (@fcbisprime) April 30, 2026

Sin embargo, tras el reciente partido del PSG y Bayern Múnich, por el duelo correspondiente a la semifinal de ida en la Champions League; el nombre de Luis Díaz nuevamente suena con fuerza en territorio español, donde recuerdan las tres veces en las que el colombiano pudo haber arribado a las toldas ‘culés’.