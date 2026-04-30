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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Bolivia

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Bolivia

Este jueves la Selección Colombia femenina Sub-17 goleó a su similar de Bolivia y dio un paso importante en el Sudamericano Conmebol que se disputa en Paraguay.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Selección Colombia femenina Sub-17
Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026 - Foto:
Conmebol

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