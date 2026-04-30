Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Bolivia

La Selección Colombia sigue invicta en el Sudamericano femenino Sub-17, pero solamente hasta este jueves llegó su primera victoria, luego de los empates en las dos pasadas jornadas del torneo Conmebol. Esta vez fue triunfo 3-0 sobre Bolivia.

En el estadio Defensores del Chaco anotaron Andrés Rodríguez, Maura Henao y uno en propia puerta de Torrico, defensora del combinado del Altiplano.

Cabe recordar que la Selección Colombia venía de empatar 1-1 con Argentina y 0-0 con Chile. Ahora, en la última fecha de la fase de grupos, la 'tricolor' se medirá a la anfitriona Paraguay, el próximo domingo 3 de mayo, a las 6:00 p.m., encuentro que se podrá ver EN VIVO con el sello de Gol Caracol.

Este Sudamericano femenino Sub-17 dará cuatro cupos directos al Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos, este mismo 2026. Los dos primeros de cada grupos irán directos, y los terceros tendrán una última oportunidad en un play off.



Tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Bolivia:

Argentina - 7 puntos (3 partidos jugados) Colombia - 5 puntos (3 partidos jugados) Chile - 4 puntos (2 partidos jugados) Paraguay - 3 puntos (2 partidos jugados) Bolivia - 0 puntos (4 partidos jugados)

La Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano en Paraguay. Conmebol