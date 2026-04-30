Eschborn-Frankfurt 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la clásica alemana

Con su fecha tradicional del 1 de mayo, la Eschborn-Frankfurt 2026 es una cita ineludible en el calendario del UCI WorldTour. En la transición de los monumentos de primavera a las carreras nacionales por etapas, la prueba vuelve a ser testigo del enfrentamiento entre los especialistas en clásicas y la élite del sprint.

La Eschborn-Frankfurt 2026 presenta un recorrido notablemente más exigente. La prueba del UCI WorldTour se amplía a 210 kilómetros y más de 3300 metros de desnivel positivo: esta clásica ciclista nunca había sido tan exigente. Dos ascensos selectivos al Feldberg por la vertiente suroeste, un doble esfuerzo final en la subida al Mammolshain y el debut del empinado Burgweg hacen que el tramo del Taunus sea más desafiante tácticamente y más atractivo para el público. La nueva zona de salida en Eschborn también indica que el 1 de mayo sigue siendo un día festivo para los ciclistas, tanto profesionales como aficionados y familias.

La carrera contará en esta ocasión con la presencia de 'clasicomanos' de renombre como Tom Pidcock, Tim Wellens y Magnus Cort. Colombia solo contará con la participación de un corredor como es el caso de Diego Pescador del Movistar Team. El 'escarabajo' estará acompañado por Jon Barrenetxea, Michel Hessmann, Manlio Moro, Pelayo Sánchez, Natnael Tesfatsion.

La carrera será transmitida por Caracol Televisión, CaracolSports.com y Ditu con Goga en la narración, Jhon Jaime Osorio en el análisis y Santiago Botero en los comentarios.



Perfil y altimetría de la Eschborn-Frankfurt 2026

Perfil y altimetría de la Eschborn-Frankfurt 2026. Procycling Stats.

Publicidad

Favoritos a ganar la Eschborn-Frankfurt 2026

Pello Bilbao - Bahrain - Victorious Tom Pidcock - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team Tim Wellens - UAE Team Emirates - XRG Aurélien Paret-Peintre - Decathlon CMA CGM Team Corbin Strong - NSN Cycling Team Alex Baudin - EF Education - EasyPost Edoardo Zambanini - Bahrain - Victorious Ion Izagirre - Cofidis Samuel Watson - INEOS Grenadiers Magnus Cort - Uno-X Mobility

Hora y dónde ver la Eschborn-Frankfurt 2026

Fecha: viernes 1 de mayo.

Hora: 6:30 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, CaracolSports. com y Ditu.