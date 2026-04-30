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Gol Caracol  / Ciclismo  / Eschborn-Frankfurt 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la clásica alemana

Eschborn-Frankfurt 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la clásica alemana

Este viernes 1 de mayo, la edición 63° de la Eschborn-Frankfurt se llevará a cabo en un recorrido de 211 kilómetros con nueve puertos de montaña. ¡No se la pierda!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Eschborn-Frankfurt 2026.
Eschborn-Frankfurt 2026.
Getty Images - IA.

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