Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace y Jefferson Lerma acumulan 10 juegos sin ganar; derrota 2-1 con Sunderland

Crystal Palace y Jefferson Lerma acumulan 10 juegos sin ganar; derrota 2-1 con Sunderland

Este sábado, Crystal Palace cayó en su visita a Sunderland y sigue en crisis, puesto que no conoce la victoria desde el 11 de diciembre de 2025.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ene, 2026
Jefferson Lerma en Sunderland vs. Crystal Palace.
Jefferson Lerma en Sunderland vs. Crystal Palace.
Getty Images.

