Crystal Palace y Jefferson Lerma acumulan 10 juegos sin ganar; derrota 2-1 con Sunderland

El francés Enzo Le Fee y el neerlandés Brian Brobbey respondieron al gol del español Yeremi Pino y firmaron la remontada (2-1) ante el Crystal Palace del Sunderland, que volvió a ganar después de no hacerlo desde el pasado 14 de diciembre.

En el Estadio de La Luz coincidieron dos equipos con similares situaciones, anclados en el ecuador de la clasificación, en tierra de nadie y distanciados en el tiempo de la última victoria.

El Sunderland, que llevaba cuatro empates y una derrota en los cinco últimos encuentros, no ganaba desde diciembre. Una semana más, desde el 7, llevaba el Crystal Palace.

El choque se agitó desde la media hora, con el gol de Yeremi Pino tras un córner que botó Will Hughes y que despejó el portero Robin Roets. Pero tres minutos más tsrde empató el cuadro local en un centro de Nordi Mukiele, el mejor del partido, sobre Le Fee que superó, solo, sin oposición, a Dean Henderson.



La remontada llegó a veinte del final, en un gran pase de Noah Sadiki sobre Brobbey, que no falló. El gol supuso el triunfo y el reencuentro con la victoria del Sunderland y la continuidad de la crisis londinense.