Vea el gol de Raphinha, con Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Copa del Rey

Vea el gol de Raphinha, con Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Copa del Rey

Cuando el telón del primer tiempo estaba por bajarse, por la vuelta de la semifinal, Raphinha infló las redes y acortó diferencias, soñando con la remontada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Raphinha, capitán del Fútbol Club Barcelona, celebra su gol contra Atlético de Madrid, en Copa del Rey
AFP

