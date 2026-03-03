El Fútbol Club Barcelona sueña en grande. Este martes 3 de marzo, en el Camp Nou, el 'culé' saltó a la cancha en busca de dar vuelta a la serie contra Atlético de Madrid, que había ganado 4-0 en la ida. Razón por la que el desarrollo del encuentro, en la primera parte, fue de dominio total del local, hasta el punto de que se fue 2-0 arriba, gracias a Marc Bernal y Raphinha.

Justamente, el tanto del brasileño llegó al minuto 45+3', desde el punto blanco del penalti. Allí, se hizo cargo y, con calidad, engañó por completo al guardameta, Juan Musso, que no pudo hacer nada. De inmediato, hubo alegría y locura en las gradas 'blaugranas', donde los hinchas no pararon de alentar en ningún momento, soñando con la anhelada remontada.

Raphinha, capitán y delantero del Barcelona, celebra un gol AFP

Vea el gol de Raphinha, con Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Copa del Rey

¡RAPHINHA DE PENAL PONE EL 2-0 DEL FC BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID! #CopaDelReyxWIN 🔴🔵⚽ pic.twitter.com/5tkIBvvoHm — Win Sports (@WinSportsTV) March 3, 2026