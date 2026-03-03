Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Kevin Mier volvió, lo celebran en México y es noticia en Colombia; "qué gusto verte en las canchas"

Kevin Mier volvió, lo celebran en México y es noticia en Colombia; “qué gusto verte en las canchas”

El arquero colombiano Kevin Mier regresó a las canchas y así lo confirmó su equipo, el Cruz Azul. Se espera que esté con la profesional, y luche por un cupo al Mundial 2026 con Selección Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de mar, 2026
Kevin Mier Cruz Azul
Kevin Mier, arquero colombiano del Cruz Azul
Cruz Azul oficial

