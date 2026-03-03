Kevin Mier volvió, lo celebran en México y es noticia en Colombia; “qué gusto verte en las canchas”

Kevin Mier festeja su regreso a las canchas luego de jugar con Cruz Azul Sub-21, este martes, en un encuentro frente al Santos Laguna, también de esa categoría. Al final fue victoria del equipo del arquero colombiano. 2-0 con goles de Tapia y Jiménez.

Pero más allá del resultado, lo que acaparó las miradas en México fue la vuelta del guardameta de nuestro país, quien luego de 4 meses de ausencia por una grave lesión, está de vuelta al terreno de juego.



Kevin Mier se recuperó y volvió a jugar

El medio 'Telediario' documentó este martes que el arquero colombiano "reaparece en el escenario competitivo en el marco de la novena jornada del torneo actual, integrándose inicialmente a las filas del equipo Sub-21 para el duelo ante Santos Laguna", destacando que "esta noticia ha traído una renovada sensación de tranquilidad al arco de Cruz Azul, marcando el fin de una de las etapas más desafiantes y complicadas en la carrera profesional del joven arquero".

Hasta antes de su lesión, Kevin Mier era el arquero titular del Cruz Azul y entre elogios y críticas siempre daba de qué hablar en la prensa 'manita', por sus atajadas, por su juego de pies, pero también le cobraron algunos errores que le costó caro a la 'máquina'.

Cabe recordar que el colombiano sufrió una fractura de peroné en un juego contra Pumas, el 8 de noviembre de 2025, luego de una dura entrada del panameño Adalberto Carrasquilla, que lo alejó de las canchas.



Con esta buena noticia, Kevin Mier podrá ponerse a punto, volver a ganarse la titularidad en Cruz Azul e ilusionarse todavía con un posible llamado en la convocatoria final de la Selección Colombia para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, aunque tiene una dura competencia por el buen momento de Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez) y David Ospina (Atlético Nacional).

El regreso del guardameta santandereano fue destacado por su club en redes sociales, con un video en el calentamiento del partido de este martes entre la Sub-21 de la 'máquina' y el Santos Laguna, y con el siguiente mensaje: "Qué gusto verte de vuelta en las canchas, Kevin".