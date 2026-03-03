Vea el segundo gol de Marc Bernal en Barcelona vs. Atlético de Madrid, en Copa del Rey

Barcelona siguió ampliando la ventaja en el marcador contra el Atlético de Madrid con otro gol de Marc Bernal, quien selló su doblete.

A los 72 minutos, Joao Cancelo lanzó un centro al área y Bernal definió con pierna zurda. La jugada fue revisada por el VAR por una posible posición en fuera de juego del joven de la cantera, pero estaba en posición lícita.

Vea el segundo gol de Marc Bernal en Barcelona vs. Atlético de Madrid: