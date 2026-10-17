'Cucho' Hernández metió la mano y le anularon un golazo a Giovani Lo Celso en Betis vs Barcelona

A la altura del minuto 43 entre el Betis y el Barcelona se dio una acción donde Juan Camilo 'Cucho' Hernández toca el balón con el brazo.
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El delantero del Betis, Juan Camilo 'Cucho' Hernández amplió el volumen de su cuerpo y golpeo con su brazo el balón, posteriomente en esa secuencia de la jugada, su compañero Giovani Lo Celso sacó una gran volea para anotar lo que hubiera sido un auténtico golazo.
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Acá la mano del 'Cucho' Hernández en el Betis vs Barcelona
¡NO VALE EL GOLAZO DE LO CELSO!— DSPORTS (@DSports) October 17, 2026
Por esta mano previa de Cucho Hernández, Burgos Bengoetxea anuló el 2-2 de Betis ante Barcelona.#LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça pic.twitter.com/nAqHa5wqSV
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