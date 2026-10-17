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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández metió la mano y le anularon un golazo a Giovani Lo Celso en Betis vs Barcelona

'Cucho' Hernández metió la mano y le anularon un golazo a Giovani Lo Celso en Betis vs Barcelona

La impresionante anotación del mediocampista argentino, de volea y media distancia, no valió luego de que el VAR llamara al árbitro y, al revisar, viera una mano del 'Cucho'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández Betis
Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra gol con Betis
AFP

A la altura del minuto 43 entre el Betis y el Barcelona se dio una acción donde Juan Camilo 'Cucho' Hernández toca el balón con el brazo.

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El delantero del Betis, Juan Camilo 'Cucho' Hernández amplió el volumen de su cuerpo y golpeo con su brazo el balón, posteriomente en esa secuencia de la jugada, su compañero Giovani Lo Celso sacó una gran volea para anotar lo que hubiera sido un auténtico golazo.

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Acá la mano del 'Cucho' Hernández en el Betis vs Barcelona

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