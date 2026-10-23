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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz, determinante en Nottingham Forest; dio una asistencia en 1-1 contra Ipswich

Daniel Muñoz, determinante en Nottingham Forest; dio una asistencia en 1-1 contra Ipswich

Además de haber sido titular, el lateral colombiano, Daniel Muñoz, jugó todo el partido y ayudó a que su equipo sumara un valioso punto de visita.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, tras el partido entre Ipswich y Nottingham Forest
Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, tras el partido entre Ipswich y Nottingham Forest
Getty Images

Un gol al borde del descanso del paraguayo, Julio Enciso, evitó la victoria en Portman Road del Nottingham Forest (1-1) y la derrota del conjunto local, el Ipswich, que resistió como pudo el permanente acoso del cuadro de Oliver Glasner, que llegó al choque con tres derrotas seguidas.

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El Nottingham llegó a su encuentro de la octava jornada necesitado y sin margen de error, en puesto de descenso, antepenúltimo. El Ipswich, más tranquilo en la tabla, adaptado a la Premier a la que ha ascendido recientemente, hizo un ejercicio de resistencia. Estuvo al borde de la derrota, pero se salvó.

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Y es que el Nottingham hizo todo para ganar. Se puso por delante en el marcador pronto, con un pase del colombiano Daniel Muñoz que culminó Neco Williams.

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Sin embargo, no fue capaz de ampliar su ventaja. Leif Davis sacó bajo palos dos balones que entraban, el primero a la media hora, en un disparo de Morgan Gibbs, y el otro a la hora de juego, cuando el choque ya estaba en empate.

Un error grosero del defensa serbio Nikola Milenkovic, que no controló el balón largo desde la defensa local, fue aprovechado por Enciso, que encaró desde el medio campo al meta Matz Sels, al que batió en el mano a mano.

Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, dio una asistencia de gol en Ipswich vs. Nottingham Forest
Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, dio una asistencia de gol en Ipswich vs. Nottingham Forest
Getty Images

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Tuvo todo tipo de ocasiones el conjunto visitante, pero falló. El Ipswich se agarró a su portero, Christian Walton, y a la falta de acierto de su rival y salvó un punto que le mantiene en el ecuador de la clasificación, con tres partidos ganados y uno empatado en ocho jornadas.

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El Nottingham sale provisionalmente del descenso. Marca ahora la salvación, pero igualado a puntos con el Coventry, antepenúltimo, que inicia los puestos de descenso.

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