Jefferson Lerma amargó con gol a Daniel Muñoz y al Nottingham Forest: victoria 3-1 para el Palace

Los goles de Yeremy Pino y Jefferson Lerma culminaron este domingo la remontada del Crystal Palace frente al Nottingham Forest, que había tomado ventaja a los dos minutos y medio en terreno londinense (3-1). En la cuadra visitante fue titular el también colombiano, Daniel Muñoz, y que en campañas anteriores lució los colores de las 'águilas'.

Tras el tempranero gol visitante de Dan Ndoye, después de un error defensivo local, Daichi Kamada empató en el 42 dentro del área con una asistencia de espuela de Quinten Timber y Jefferson Lerma estableció el 2-1 de cabeza antes del descanso, al rematar un saque de esquina.

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Ya en el segundo tiempo, Yeremy Pino empujó el 3-1 después de un rechace a la hora de encuentro para completar el triunfo que no habría sido posible sin una parada clave con la cara de Walter Benítez aún en la primera parte, con 0-1 en contra.

Jefferson Lerma marcó gol con Crystal Palace frente al Nottingham Forest por la Premier League. Foto: AFP

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No fue el regreso esperado para Oliver Glasner

El entrenador del Nottingham Forest, Oliver Glasner, fue derrotado en su regreso al Crystal Palace, donde el primer gol de Daichi Kamada en la Premier League inspiró la victoria por 3-1 de las 'aguilas' este domingo.

Glasner estuvo de vuelta en el sur de Londres por primera vez desde que dejó al Palace al final de la temporada pasada.

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El austriaco, de 52 años, llevó al Palace a un sorprendente triunfo en la final de la FA Cup sobre el Manchester City en 2025 y lideró su éxito en la UEFA Conference League en mayo.

Glasner optó por dimitir en Selhurst Park tras supuestas diferencias con la directiva del club sobre la política de fichajes, lo que abrió la puerta a su llegada al Forest.

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Fue recibido con calidez por los aficionados del Palace, antes del pitazo inicial y todo apuntaba a un regreso victorioso para Glasner cuando Dan Ndoye, del Forest, abrió el marcador a los tres minutos, pero el Palace le dio la vuelta al resultado.

¿Cómo quedó el Crystal Palace, de Jefferson Lerma, en la Premier League?

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El Crystal Palace es duodécimo en la tabla, dos puestos por encima del Forest. Tienen cuatro y dos puntos de ventaja sobre el descenso, respectivamente.

