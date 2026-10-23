Daniel Muñoz dijo presente en la Premier League. Este viernes 23 de octubre, en el inicio de la fecha 8, dio una hermosa asistencia que puso a celebrar a los hinchas del Nottingham Fortest y silenció a los miles de aficionados del Ipswich que colmaron las gradas del Portman Road.

Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest AFP

Todo ocurrió al minuto 13, cuando se proyectó por la banda derecha, se hizo con el balón y envió un centro lleno de precisión. Al otro costado, entrando en soledad, apareció Neco Williams, quien conectó de pierna derecha para vencer al guardameta, Christian Walton, abriendo el marcador.

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Vea la asistencia de Daniel Muñoz en Ipswich vs Nottingham Forest por Premier League

¡ASISTENCIA COLOMBIANA EN LA #PREMIERLEAGUE! Daniel Muñoz sacó un centro PERFECTO y el ex-Liverpool Neco Williams estampó el primero de Nottingham Forest vs. Ipswich.



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