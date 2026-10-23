Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Daniel Muñoz en Ipswich vs Nottingham Forest por Premier League

Vea la asistencia de Daniel Muñoz en Ipswich vs Nottingham Forest por Premier League

Sorprendiendo a la defensa rival, el lateral derecho, colombiano, Daniel Muñoz, envió un centro lleno de precisión para el gol de Neco Williams, en Portman Road.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
Comparta en:
Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, dio una asistencia de gol en Ipswich vs. Nottingham Forest
Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, dio una asistencia de gol en Ipswich vs. Nottingham Forest
Getty Images

Daniel Muñoz dijo presente en la Premier League. Este viernes 23 de octubre, en el inicio de la fecha 8, dio una hermosa asistencia que puso a celebrar a los hinchas del Nottingham Fortest y silenció a los miles de aficionados del Ipswich que colmaron las gradas del Portman Road.

Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest
Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest
AFP

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Todo ocurrió al minuto 13, cuando se proyectó por la banda derecha, se hizo con el balón y envió un centro lleno de precisión. Al otro costado, entrando en soledad, apareció Neco Williams, quien conectó de pierna derecha para vencer al guardameta, Christian Walton, abriendo el marcador.

Publicidad

Últimas noticias

Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest
Colombianos en el exterior

Vea aquí la asistencia de lujo de Daniel Muñoz, en Ipswich vs. Nottingham Forest, por Premier League

Kevin Castaño con Atlético Mineiro.
Colombianos en el exterior

Kevin Castaño impresiona en Argentina; de borrado en River Plate a figura en Atlético Mineiro

Vea la asistencia de Daniel Muñoz en Ipswich vs Nottingham Forest por Premier League

Publicidad

Daniel Muñoz en Nottingham Forest vs. Arsenal, en juego por la Premier League.
Colombianos en el exterior

Daniel Muñoz y el Nottingham Forest no pudieron en casa contra Arsenal; derrota 0-1

Jefferson Lerma fue figura con Crystal Palace vs. Nottingham Forest.
Colombianos en el exterior

Jefferson Lerma amargó con gol a Daniel Muñoz y al Nottingham Forest: victoria 3-1 para el Palace

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, en partido preparatorio
Selección Colombia

Daniel Muñoz elogió a las "nuevas caras" de la Selección Colombia; "es grato para uno"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Daniel Muñoz

Premier League

Publicidad

Publicidad

Publicidad