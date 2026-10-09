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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Davinson Sánchez, envuelto en una polémica por dura patada; "merecía la roja y no la vio"

Davinson Sánchez, envuelto en una polémica por dura patada; "merecía la roja y no la vio"

Todo ocurrió en medio del partido entre Galatasaray y Kasimpasa, y el defensa central colombiano, Davinson Sánchez, ha dado de qué hablar en la Liga de Turquía.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Dávinson Sánchez, defensa central del Galatasaray, en un partido de la Liga de Turquía
Dávinson Sánchez, defensa central del Galatasaray, en un partido de la Liga de Turquía
Getty Images

Un gol en el minuto 90 de Bursa Yilmaz y otro en el tiempo añadido de Mario Lemina dieron el triunfo ante el Kasimpasa al Galatasaray (3-1), que se complicó la victoria cuando se quedó con diez jugadores por la expulsión, a la hora de juego, del uruguayo Lucas Torreira.

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Volvió a ganar el equipo de Okan Buruk, que el martes recibe al Barcelona en la segunda jornada de la Liga de Campeones. El Galatasaray llegó al parón internacional tras una derrota, la goleada encajada frente el Trabzonspor (4-0) en la sexta jornada de la Liga de Turquía.

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Ahora, el campeón otomano asume el liderato en solitario de forma provisional, hasta que el Amedspor, con el que estaba igualado a puntos antes del inicio de esta séptima fecha pero con peor diferencia de goles, juegue su compromiso del fin de semana.

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El partido, que encarriló en el añadido de la primera parte, cuando tomó ventaja con el tanto de Abdulkerim Barcakci, que remató de cabeza un balón parado ejecutado por el ruso Alexey Batrkov, se le atascó a partir del minuto 65, cuando Torreira vio la roja directa por una falta al maliense Thiemoko Diarra cuando se quedaba solo ante el meta.

El Kasimpasa, que no había perdido partido alguno antes de esta visita a Estambul, no lo desaprovechó y logró empatar tres minutos más tarde por medio del ghanés Jesuran Rak Sakyi.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: Getty Imágenes

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Cuando todo parecía abocado a la igualada, el Galatasaray se llevó el triunfo. En el minuto 90, Baris Yilmaz marcó tras un centro desde la izquierda del senegalés Ismail Jakobs que dejó en evidencia a la zaga visitante.

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A punto de acabar el choque, llegó la sentencia del conjunto de Buruk en un contraataque que finalizó el gabonés Mariio Lemina a pase de Victor Osimhen.

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