Dávinson Sánchez y Galatasaray quedaron muy mal parados; Trabzonspor no desaprovechó el 'papayazo'

Este sábado, uno de los partidos que llamó la atención en la sexta jornada de la Superliga de Turquía fue el que disputaron Galatasaray y Trabzonspor, en el campo de juego del Papara Park. Fue un duelo en el que los 'granates azules' hicieron ver muy mal a la defensa de los 'leones', incluido al colombiano Dávinson Sánchez.

Y es que el central de la Selección Colombia se vio comprometido en uno de los tantos de los dueños de casa, al intentar entregarle un balón a su arquero, pero se le anticiparon, y luego su rival no perdonó; Mohamed Salah estuvo letal en la ofensiva.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray. Foto: Getty Imágenes

Pero antes de esa acción hubo otra en la que la zaga del Galatasaray quedó muy mal. Todos estaban en el área del

Trabzonspor previo al cobro de una pelota detenida, pero la misma no causó ningún peligro. Por lo que a continuación, los 'granates azules' emplearon un contraataque letal, dejando en el camino a Sánchez y compañía, quienes por más que intentaron la corrida en pro de recuperar el balón no lo lograron; quedaron expuestos.

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Trabzonspor no desaprovechó ese 'papayazo', y más porque la esférica le quedó a Salah, quien en mano a mano, superó al arquero del 'galata', Uğurcan Çakır.

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Vea acá la jugada en la que Dávinson Sánchez y la defensa del Galatasaray quedó expuesta:

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