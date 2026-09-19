Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez y Galatasaray quedaron muy mal parados; Trabzonspor no desaprovechó el 'papayazo'

Dávinson Sánchez y Galatasaray quedaron muy mal parados; Trabzonspor no desaprovechó el 'papayazo'

Trabzonspor, liderado en ataque por Mohamed Salah, aprovechó cada error de la zaga del Galatasaray, que tuvo a Dávinson Sánchez. ¡No había defensas en la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez en Trabzonspor vs. Galatasaray por la Liga de Turquía.
Dávinson Sánchez en Trabzonspor vs. Galatasaray por la Liga de Turquía.
Foto: Getty Imágenes

Este sábado, uno de los partidos que llamó la atención en la sexta jornada de la Superliga de Turquía fue el que disputaron Galatasaray y Trabzonspor, en el campo de juego del Papara Park. Fue un duelo en el que los 'granates azules' hicieron ver muy mal a la defensa de los 'leones', incluido al colombiano Dávinson Sánchez.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que el central de la Selección Colombia se vio comprometido en uno de los tantos de los dueños de casa, al intentar entregarle un balón a su arquero, pero se le anticiparon, y luego su rival no perdonó; Mohamed Salah estuvo letal en la ofensiva.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: Getty Imágenes

Últimas noticias

Luis Javier Suárez, delantero y figura del Sporting Lisboa.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez todo un 'killer' con Sporting Lisboa; así fue su gol al Arouca en Liga portuguesa

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Colombianos en el exterior

Grave error de Dávinson Sánchez culminó en gol de Mohamed Salah, en Trabzonspor vs. Galatasaray

Pero antes de esa acción hubo otra en la que la zaga del Galatasaray quedó muy mal. Todos estaban en el área del
Trabzonspor previo al cobro de una pelota detenida, pero la misma no causó ningún peligro. Por lo que a continuación, los 'granates azules' emplearon un contraataque letal, dejando en el camino a Sánchez y compañía, quienes por más que intentaron la corrida en pro de recuperar el balón no lo lograron; quedaron expuestos.

Publicidad

Trabzonspor no desaprovechó ese 'papayazo', y más porque la esférica le quedó a Salah, quien en mano a mano, superó al arquero del 'galata', Uğurcan Çakır.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Vea acá la jugada en la que Dávinson Sánchez y la defensa del Galatasaray quedó expuesta:

Publicidad

Relacionados

Davinson Sánchez

Galatasaray

Mohamed Salah

Publicidad

Publicidad

Publicidad