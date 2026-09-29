Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez, testigo de uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol turco

Dávinson Sánchez, testigo de uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol turco

Lo que empezó con algunas investigaciones, llegó a graves conclusiones y derivó en detensiones de ciertas personas que ocupan altos cargos en dicha liga.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: Getty Imágenes

Siete altos cargos del Comité Técnico de Árbitros del fútbol turco, entre ellos su presidente, Ferhat Gündogdu, han sido detenidos por supuestas manipulaciones en los procesos de promoción y ascenso de otros colegiados, informó el ministro de Justicia del país, Akin Gürlek.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Se están investigando acusaciones respectos a la elaboración de clasificaciones, la designación de cargos, la puntuación y los procesos de nombramiento, así como intervenciones en las reglas de los exámenes", precisó el ministro en un comunicado publicado en redes sociales.

Últimas noticias

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de El Salvador, perdió 6-0 contra Guatemala
Colombianos en el exterior

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, tras ser goleado por Guatemala; "me tienen que echar; fue un desastre"

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
Colombianos en el exterior

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez sufrió una de las peores goleadas en su carrera como entrenador

Junto a Gündogdu, que desempeñó la función ya en 2021, pero dimitió en 2022 y fue nombrado nuevamente en el cargo en julio de 2024, han sido arrestados tres miembros del comité activos y otros tres dirigentes de agrupaciones de árbitros de menor rango.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: AFP

Publicidad

Según la agencia turca Anadolu, varios de los detenidos están acusados de "falsedad documental" y "maltrato" en la investigación sobre el reparto de cargos y promociones dentro del organismo, en los que habrían actuado de mala fe para marginar a determinados profesionales y favorecer a otros.

No se ha sugerido, por el momento, que estas supuestas actuaciones de favoritismo hayan influido en los resultados de los partidos ni en la clasificación de los clubes de las ligas turcas.

Davinson Sánchez, central de Colombia
Selección Colombia

Dávinson Sánchez y la 'sangre nueva' en la Selección Colombia; "somos un país con mucho talento"

Dávinson Sánchez en Trabzonspor vs. Galatasaray por la Liga de Turquía.
Colombianos en el exterior

Dávinson Sánchez y Galatasaray quedaron muy mal parados; Trabzonspor no desaprovechó el 'papayazo'

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Colombianos en el exterior

Grave error de Dávinson Sánchez culminó en gol de Mohamed Salah, en Trabzonspor vs. Galatasaray

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Galatasaray

Davinson Sánchez

Publicidad

Publicidad

Publicidad