Dávinson Sánchez y la 'sangre nueva' en la Selección Colombia; "somos un país con mucho talento"

La Selección Colombia ya se encuentra concentrada en Baltimore, Estados Unidos, para seguir preparándose para los juegos de fogueo contra México, Paraguay y Perú. Néstor Lorenzo sorprendió con una convocatoria llena de jugadores nuevos o que han tenido pocos llamados, con el único objetivo de renovar e iniciar un nuevo proceso con la camiseta de la 'tricolor'.

El entrenador argentino también le apostó a algunos jugadores de experiencia que todavía considera clave para acompañar a esos futbolistas jóvenes. Uno de ellos es Dávinson Sánchez, quien charló en EXCLUSIVA con Noticias Caracol sobre estos días de entrenamiento en territorio estadounidense.

El nacido en Caloto, Cauca, dio su punto de vista sobre los caras nuevas del combinado nacional. "Somos un país que tiene mucho talento para nutrir a la selección mayor. Independientemente de cualquier cosa, siempre estamos compitiendo por los mejores lugares. Pienso que cada momento dicta el otro y este Mundial dejó que algunos compañeros, que nos dieron muchísimo, marcaron el camino, comparto desde hace un tiempo y estoy agradecido, se fueron. Gran parte de lo que soy como jugador, lo formé por ellos. Eso también marca el camino para los que vienen por primera vez; algunos de ellos tuvieron proceso de selección y eso se valora y sirve porque entiende cómo es llegar al equipo, engranar y entrar, ya luego depende de la personalidad y qué tanto quiera cada uno seguir. Lo que hablamos dentro del grupo es que cuando se recibe el llamado, entiendan que ahora es jugador de selección, lo que implica que no solo es jugar, sino que hace todo diferente, siendo parte de la élite y de los hombres importantes", dijo el jugador de Galatasaray.

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Ahora, si bien son jugadores que fueron convocados por primera vez, Sánchez remarcó que la adaptabilidad es más fácil porque varios de ellos los conoce. "Por fortuna, a muchos los conozco. Soy una persona del fútbol y me gusta estar involucrado. Algunos ya han vestido estos colores, entonces es bueno. Hemos hablado un poco de todo. Somos un grupo que se caracteriza por el respeto y la manera como se hacen las cosas. Vamos a intentar que lo que se ha hecho, como carrera de Selección, les sirva, darles la mano y destacar", concluyó.

