De jugar en Santa Fe y pasar por la B de Colombia, a buscar hacerse un nombre en Perú

Actualmente en el Universidad de San Martín de Porres, el guardameta José Silva es uno más de los colombianos que nos representa en el exterior. Esto, luego de su paso por el balompié de nuestro país, donde se destacó especialmente por su pasado en Independiente Santa Fe , cuadro en el que vivió las dos caras de la ‘moneda’.

Es por eso que, en charla con Gol Caracol, para la sección especial ‘embajador de la semana’, el golero ‘cafetero’ contó todos los detalles de su salida en el cuadro ‘cardenal’, además de revelar lo que ha sido su experiencia por el fútbol peruano.

“Yo estoy muy contento, muy feliz, me recibieron de muy buena manera, Universidad de San Martín de Porres es un gran club, muy organizado, con personas muy agradables que la verdad han hecho de estos meses que llevo acá los mejores, con el mejor trato, con las mejores instalaciones y un gran grupo de trabajo para esta nueva aventura internacional. Tengo compañeros colombianos también y eso ha sido muy grato; tenemos una familia muy buena”, indicó de entrada el arquero José Silva.

¿Por qué Perú y no otro país o Liga?

"Aquí se gana bien, este es un club muy organizado que no tiene problemas en nada, que tiene buenas instalaciones y te brinda lo mejor para hacer cómodo tu trabajo y eso es bueno. Con Santa Fe infortunadamente no se pudo continuar porque no se logró llegar a un acuerdo con el club; yo estaba muy contento también, pero la oportunidad de venir acá en Perú, estaban buscando un arquero y me nombraron, me llamaron, hablaron conmigo y la verdad quise salir, volver a una experiencia internacional. Del equipo me contaron maravillas, es un club muy organizado entonces creo que por eso tome la decisión”.

¿Ese error contra Millonarios le afectó la carrera?

“Siempre va a haber errores, pero para el arquero son un poco más visibles y la verdad es que sí, luego de ese error contra Millonarios no tuve la oportunidad de jugar, el profe (Harold Rivera) tomó la decisión de relevarme. Después de eso no querían contar conmigo para el siguiente semestre, tomé la decisión de ir a préstamo, pero tampoco salió muy bien porque en Orsomarso no pude sumar muchos minutos por problemas ajenos al nivel o a la competencia. De todas maneras, así es el fútbol, a veces se toman decisiones, a veces las cosas no salen como se espera, pero siempre fui fuerte mentalmente, apoyándome en Dios, en mi familia y ahora que se dio la oportunidad en Perú, cambiar de aire de todo lo que había pasado el año pasado fue algo muy bueno”.

¿Cuál fue esa charla con Harold Rivera, tras aquel error?

“Después del error yo seguí trabajando igual, con la misma alegría, con el mismo deseo de volver a ser titular. Con el profe Harold Rivera no tuve mucho contacto, no se dio esa charla para decir qué fue lo que pasó, solo alguna vez me dijo que lo estaba haciendo muy bien, que estaba trabajando bien. Me felicitaba a pesar de haber sido relevado por el trabajo que estaba haciendo, pero del error en sí no se habló mucho, siempre hay partidos en días, entonces se sigue trabajando igual. Por mi parte yo entregaba todo de mí esperando nuevamente la oportunidad”.

¿Cuál es su objetivo en San Martín de Porres?

“Ahorita el objetivo es el ascenso con Universidad de San Martín, tenemos un buen grupo, es un club que ya ha sido campeón de primera, con todas las cosas que tiene, lo organizado, merecen estar nuevamente en primera división”.

¿Desde ya piensa en el retiro?

“El tema de la carrera del futbolista es corta, siempre hay que estar preparado para cuando toque el retiro. En estos momentos estoy estudiando inglés, más adelante quisiera estudiar gerencia deportiva, que es algo que me llama mucho la atención; uno siempre quiere estar ligado a este deporte porque lo ama, entonces creo que es algo que tengo en mente”.